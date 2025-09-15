clear sky
МЕТОДА СТАРА 200 ГОДИНА Само овако ћете дуго сачувати свежину хлеба

15.09.2025.
хлеб
Фото: Ilustracija pixabay

Хлеб је једна од најважнијих намирница у сваком домаћинству, али многи се сусрећу с истим проблемом.

Хлеб наиме, већ након неколико дана постане сув или почне плеснивити. Стручњаци поручују да разлог није у самом хлебу, него у његовом неправилном чувању.

Ако се хлеб ставља у пластичне врећице или херметички затворене посуде, он не може „дисати“. Влага која се притом задржава погодује стварању плесни, док, с друге стране, хлеб убрзано губи свежину и постаје тврд и мрвљив.

Према саветима стручњака за хлеб Лутза Гајслера и Карла-Ернста Шмалца из Немачког института за хлеб, најбољи начин чувања је керамичка посуда с нелакираним дрвеним поклопцем. На тај начин хлеб може размењивати влагу с околином, а посуда га штити од плесни. Важно је и редовно пребрисати посуду сирћетом како би се уклониле евентуалне споре плесни, што је метода коју људи користе већ више од 200 година.
 

Оптимална температура за чување хлеба креће се између 20 и 22 степена. Стручњаци упозоравају да фрижидер није добро решење јер у њему хлеб брже губи свежину и постаје сув. Ипак, постоје изузеци. На пример, хлеб од раженог брашна у фрижидеру се може чувати без већих проблема.


За мања домаћинства  препоручује се хлеб нарезати на шните и замрзнути их у засебним кесицама. Тако се по потреби може одмрзнути само онолико колико треба, док остатак остаје свеж и заштићен од кварења.

Важно је знати и да нису све врсте хлеба исте. Лагане и прозрачне врсте, попут ћабате или тоста, најбоље је чувати у керамичкој посуди и по потреби кратко подгрејати у рерни. Ражени и интегрални хлеб довољно је окренути с пресеком према доле и положити на дрвену даску, јер тако ће дуже задржати сочност.

Дневно.хр

