МАСОВНЕ ТУЖБЕ ПРОТИВ ПРОИЗВОЂАЧА ЛЕКА КОЈИ КОРИСТЕ МИЛИОНИ! Нагли губитак вида, панкреатитис, оштећење бубрега, само су неке од последица
Овај лек је првобитно развијен за лечење дијабетеса типа 2, али је у последњих неколико година постао глобални феномен
Произвођач популарног лека Оземпик, компанија Ново Нордиск, суочава се са више од 2.000 тужби у Сједињеним Америчким Државама. Пацијенти тврде да нису били адекватно упозорени на могуће озбиљне нуспојаве, које су у појединим случајевима довеле до трајних здравствених последица.
Према наводима тужилаца, хиљаде корисника Оземпика пријавило је проблеме попут губитка вида, болести жучне кесе, парализе и других тешких компликација.
Најчешће компликације
Гастропареза – хронични поремећај пражњења желуца, који изазива мучнину, повраћање, болове и дехидрацију.
- Илеус – застој црева који често захтева хитну хируршку интервенцију.
Нагла оптичка неуропатија (НАИОН) – изненадан и потенцијално неповратан губитак вида.
- Остале последице – болести жучне кесе, панкреатитис и оштећења бубрега.
Правни стручњаци истичу да је главни разлог тужби недовољно јасно упозорење произвођача о ризицима лека. У промотивним материјалима, тврде тужиоци, компанија је наглашавала бенефите, посебно код регулисања телесне тежине, док су озбиљне нуспојаве биле занемарене.
Оземпик је првобитно развијен за лечење дијабетеса типа 2, али је у последњих неколико година постао глобални феномен захваљујући ефектима на мршављење.
Управо то је, према речима критичара, допринело његовој масовној употреби и повећању броја случајева са озбиљним последицама.
Ново Нордиск засад није издао званично саопштење поводом најновијих тужби, али се очекује да ће процеси на судовима у САД бити дуготрајни и медијски веома праћени.