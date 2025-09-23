Када су опасне, а када безопасне...
ШТИКЛЕ У ТРУДНОЋИ? Сазнајте како да будете стилски “сређене” без ризика по здравље, ОВО треба да знате пре него што обујете ципеле
Неке труднице уживају у томе да се ушушкају у удобну одећу и обућу, друге воле да увек буду тип-топ сређене, а врло често се и та два расположења за сређивањем и удобношћу смењују.
Уколико спадате у групу која воли да се сређује или можда имате неку специјалну прилику за коју бисте желеле да се дотерате и обујете ципеле са штиклом, постоји неколико ствари које би требало да знате о ношењу штикли у трудноћи.
Труднице пролазе кроз значајне промене - укључујући повећање телесне тежине, померање центра за равнотежу и омекшавање лигамената под утицајем хормона релаксина.
Ови фактори повећавају ризик од падова и истегнућа доњег дела леђа. Стога, ношење високих потпетица током трудноће може да буде не само неудобно, већ и опасно.
Наравно, ношење штикли у трудноћи није забрањено, али постоје неки случајеви када заиста није препоручљиво да их носите:
- Ако имате проширене вене
- Имате болове у леђима и ногама
- Отичу вам ноге
- Постоји ризик од превременог порођаја
- Осећате вртоглавицу или имате проблема са координацијом
Ношење потпетица виших од пет центиметара повећава нестабилност при ходу и непотребно оптерећује зглобове, колена и кичму. То може да доведе до болова у доњем делу леђа, грчева у листовима, па чак и падова, што је посебно ризично у касној трудноћи.
Према Америчком ортопедском удружењу, штикле доприносе променама у држању које могу да погоршају постојеће проблеме са леђима, преноси deti.mail.ru.
Како избећи непотребне ризике
Ако и даље желите и одлучили сте да носите потпетице, важно је да се придржавате одређених правила како бисте смањили ризике.
- Изаберите ципеле са ниском потпетицом (не већом од 3-4 цм); пожељно широку и стабилну потпетицу (нпр. платформа или блок пета).
- Требало би да буду удобне и да имају добру потпору за стопало;
- Ципеле треба да имају добру потпору за свод стопала и ђон који се не клиза.
- Не носите потпетице стално, правите паузе.
- Будите опрезни где и како газите да бисте избегли падове.
Уколико осетите било какве болове, најбоље је да их одмах изујете.