КАД ПРЕХЛАДА КРЕНЕ ДА ВАС САВЛАДАВА…Испробајте овај моћни грчки еликсир од ТРИ САСТОЈКА - јача тело и смирује кашаљ
У народној медицини широм Медитерана постоје бројни рецепти за јачање имунитета и ублажавање симптома прехладе.
Један од најпознатијих долази из Грчке, где се већ генерацијама преноси једноставан, али моћан лек од свега три састојка – лука, меда и лимуна.
Грци су овај рецепт користили још у време када апотеке нису биле доступне у сваком селу. Био је први избор код појаве зимских инфекција и кашља, нарочито код деце и старијих. Често се сируп служио и превентивно – током хладних месеци као природни штит за имунитет.
Зашто баш ова комбинација?
Лук је познат као природни антибиотик. Садржи сумпорна једињења и флавоноиде који помажу у борби против вируса и бактерија, али и олакшавају дисајне тегобе.
Мед је од давнина коришћен у грчкој кухињи и народној медицини као природни заслађивач, али и снажан антисептик. Умирује грло, смањује кашаљ и јача организам.
Лимун је богат витамином Ц, који помаже телу да брже савлада инфекцију и ублажава симптоме попут малаксалости и умора.
Како се прави традиционални еликсир
Припрема лука: Узмите један већи црни лук, ољуштите га и исеците на ситне колутове или коцкице.
Слојеви: У стаклену теглу слажите ред лука, па преко њега кашику меда, затим неколико колутова лимуна или још боље исцедите сок једног-два лимуна. Понављајте док не потрошите састојке.
Одмор: Теглу затворите и оставите да одстоји најмање 8–10 сати, најбоље преко ноћи. Током тог времена лук ће пустити сок, а заједно са медом и лимуном створиће се сируп.
Употреба: Узимајте једну до две кашике сирупа неколико пута дневно, нарочито ако вас мучи кашаљ, гребање у грлу и први симптоми прехладе.
Напомена: Иако је реч о традиционалном леку, он не може заменити савремену медицинску терапију. Пре употребе код озбиљнијих симптома или хроничних болести, увек је најбоље посаветовати се са лекаром.