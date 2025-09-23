ОВО СИГУРНО НИСТЕ ПРИМЕТИЛИ Боце Кока-коле имају скривену поруку за коју многи не знају ЗБОГ ОВОГ ДЕТАЉА СЕ СВИ ПОДСВЕСНО ОСМЕХУЈУ
Стручњак за брендове, Ричард Лауа, председник компаније LOGO.com, тврди да се у легендарном логотипу Кока-коле налази “скривена порука” коју већина потрошача не примећује.
Реч је о логотипу светски популарног газираног пића који се није много мењао деценијама и један је од најпрепознатљивијих на свету, преноси Унилад.
Скривена симболика
И док је компанија кроз године мењала рецепте и уводила нове варијанте пића, визуелни идентитет бренда је остао готово нетакнут.
Управо у тој познатој црвеној и белој комбинацији, један детаљ, како тврди Лауа, има дубље значење.
Према његовим речима, логотип Кока-коле делује једноставно и елегантно, али друго велики слово ”К“ у називу бренда, наводно, носи скривену симболику.
Кока-кола подсећа на...
“Проширено и заобљено друго слово ‘К’ подсећа на осмех, што потрошачима подсвесно ствара асоцијацију на срећу и задовољство”, тврди стручњак за бредове.
Лауа додаје да овакви “суптилни елементи” често пролазе незапажено, а могу имати снажан ефекат.
“Та порука није очигледна, али делује подсвесно и ствара позитиван осећај, што додатно учвршћује емоционалну везу потрошача са брендом”, додаје он.
Логотип се темељи на идеји Франка Мејсона Робинсона (1845-1923), тадашњег сарадника компаније, који је такође предложио и име бренда.
(Telegraf.rs)