Појавио се нови тренд у емотивним везама! ПОСЛЕ ГОУСТИНГА СТИЖЕ ЈОШ ТОКСИЧНИЈИ ТРЕНД – БЕНКСИНГ! Ево како да га препознате и избегнете

23.09.2025. 18:46 18:59
Пише:
Дневник
Извор:
Прва ТВ
веза
Фото: freepik ilustarcija

Иако су знакови дискретни, они увек постоје – потребно је само да их пажљиво уочите.

Свака сезона доноси нове термине у свету упознавања, а док смо већ сви чули за "ghosting" – онај тренутак када особа са којом излазите или само дописујете потпуно нестане без трага – појављују се и мање познати, али једнако токсични трендови. Један од њих је "banksying".

Назив потиче од британског уличног уметника и политичког активисте Banksyja, познатог по изненадним и понекад мистериозним радовима. Баш као што Banksy тихо ради на свом уметничком пројекту пре него што га изненада представи свету, banksying у датинг свету означава партнера који полако и тихо нестаје из везе, остављајући вас у потпуном шоку.
Разлика између "ghostinga" и "banksyinga"
 

Док "ghosting" наступа нагло, обично у раним фазама везе или "situationshipa", "banksying" је спор и прикривен процес. Особа се полако удаљава: даје мање пажње, повећава емоционалну дистанцу и измишља нејасне изговоре, све док партнер не схвати да је веза практично готова. И све то док умирује другу страну да је „све у реду“.

Овај тренд није потпуно нов, али постаје све чешћи, посебно због пораста апликација за упознавање и начина на који данас доживљавамо дејтинг. Иако су знакови дискретни, они увек постоје – потребно је само да их пажљиво уочите.

Како се заштитити?
 

Кључ је у отвореној и искреној комуникацији кроз читаву везу, чак и у њеним раним фазама, и чак када вам то ствара осећај нелагодности. Препознавање тих ситних, суптилних сигнала може вам помоћи да избегнете емоционално изненађење и останете емоционално заштићени.
 

веза раскид девојка
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
