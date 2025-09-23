Појавио се нови тренд у емотивним везама! ПОСЛЕ ГОУСТИНГА СТИЖЕ ЈОШ ТОКСИЧНИЈИ ТРЕНД – БЕНКСИНГ! Ево како да га препознате и избегнете
Иако су знакови дискретни, они увек постоје – потребно је само да их пажљиво уочите.
Свака сезона доноси нове термине у свету упознавања, а док смо већ сви чули за "ghosting" – онај тренутак када особа са којом излазите или само дописујете потпуно нестане без трага – појављују се и мање познати, али једнако токсични трендови. Један од њих је "banksying".
Назив потиче од британског уличног уметника и политичког активисте Banksyja, познатог по изненадним и понекад мистериозним радовима. Баш као што Banksy тихо ради на свом уметничком пројекту пре него што га изненада представи свету, banksying у датинг свету означава партнера који полако и тихо нестаје из везе, остављајући вас у потпуном шоку.
Разлика између "ghostinga" и "banksyinga"
Док "ghosting" наступа нагло, обично у раним фазама везе или "situationshipa", "banksying" је спор и прикривен процес. Особа се полако удаљава: даје мање пажње, повећава емоционалну дистанцу и измишља нејасне изговоре, све док партнер не схвати да је веза практично готова. И све то док умирује другу страну да је „све у реду“.
Овај тренд није потпуно нов, али постаје све чешћи, посебно због пораста апликација за упознавање и начина на који данас доживљавамо дејтинг. Иако су знакови дискретни, они увек постоје – потребно је само да их пажљиво уочите.
Како се заштитити?
Кључ је у отвореној и искреној комуникацији кроз читаву везу, чак и у њеним раним фазама, и чак када вам то ствара осећај нелагодности. Препознавање тих ситних, суптилних сигнала може вам помоћи да избегнете емоционално изненађење и останете емоционално заштићени.