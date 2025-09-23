broken clouds
23.09.2025.
Нови Сад
НЕЋЕ ВАМ ИЋИ ОД РУКЕ!

ЗВЕЗДЕ ВАС ИГНОРИШУ? Сазнајте да ли сте на ЦРНОЈ ЛИСТИ и шта вас чека до краја године

23.09.2025. 19:32
Пише:
Дневник
Извор:
superžena
да
Фото: freepik, ilustracija

Звезде су некима окренуле леђа – проверите да ли сте међу њима и шта то значи за твоју судбину.

Ако вам се чини да вам ништа не иде од руке, да вас људи избегавају без разлога и да вам универзум шаље само тишину – нисте луди. Хороскоп за крај године открива да су неки знаци хороскопа дословно на црној листи звезда, и то без милости.

Ово није класична астро анализа. Ово је списак знакова који су под енергетском блокадом, и то до краја године. Ако сте међу њима – време је да се припремите, али и да разумете шта вам се дешава.

 

Ко је на црној листи?

Близанци: Превише сте се расплинули. Звезде вам шаљу тишину док не научите да станеш.

Девица: Превише анализирате, премало осећате. Игнорисање долази као лекција.

Стрелац: Ваша слобода је постала бекство. Звезде вас стављају на паузу.

Рибе: Емоције су вам преплавиле интуицију. Потребна вам је тишина да се ресетујете.

да
Фото: freepik, ilustracija

Шта значи кад вас звезде игноришу?

То не значи да сте проклети. То значи да вам се не шаљу сигнали, прилике, људи. Као да сте у енергетском вакууму. Ова фаза служи да се очистите од вишка, да се саберете, да се вратите себи.

 

Како да преживите ову фазу?

Не форсирајте контакте – ко треба, доћи ће.

Пишите, медитирајте, шетајте – тишина је ваш савезник.

Не тражите потврду споља – звезде вас уче да је ваша вредност унутра.

Не паничите – ово је ресет, не казна.

