БОГ ИХ ЧУВА Ово име за МУШКУ ДЕЦУ носи снажно значење и дугу ТРАДИЦИЈУ: Родитељи у Србији га масовно дају синовима

12.08.2025. 21:19 21:22
Пише:
Дневник
Извор:
Нај жена, Информер
дете
Фото: pexels.com

Име Богдан носи снажно значење и дугу традицију, а иако је било запостављено последњих деценија, поново се враћа међу популарна мушка имена у Србији.

Потиче из старословенског језика и дословно значи "богом дан". У прошлости су га добијали дечаци који су дуго чекани, жељени или су сматрани божјим даром са веровањем да их прати срећа, здравље и успех.
Републички завод за статистику бележи да родитељи у Србији често бирају хришћанска и традиционална имена, а Богдан се све више издваја као достојанствен избор са дубоким коренима. Име је било присутно још у средњем веку, а распрострањено је и у Русији, Украјини, Пољској, Македонији и другим словенским земљама.

Познати носиоци овог имена су кошаркаш Богдан Богдановић, глумац Богдан Диклић.

Богдан је име које носи поруку снаге, стабилности и духовног значаја, пише Информер, преноси Нај жена.
 

