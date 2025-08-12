БОГ ИХ ЧУВА Ово име за МУШКУ ДЕЦУ носи снажно значење и дугу ТРАДИЦИЈУ: Родитељи у Србији га масовно дају синовима
Име Богдан носи снажно значење и дугу традицију, а иако је било запостављено последњих деценија, поново се враћа међу популарна мушка имена у Србији.
Потиче из старословенског језика и дословно значи "богом дан". У прошлости су га добијали дечаци који су дуго чекани, жељени или су сматрани божјим даром са веровањем да их прати срећа, здравље и успех.
Републички завод за статистику бележи да родитељи у Србији често бирају хришћанска и традиционална имена, а Богдан се све више издваја као достојанствен избор са дубоким коренима. Име је било присутно још у средњем веку, а распрострањено је и у Русији, Украјини, Пољској, Македонији и другим словенским земљама.
Познати носиоци овог имена су кошаркаш Богдан Богдановић, глумац Богдан Диклић.
Богдан је име које носи поруку снаге, стабилности и духовног значаја, пише Информер, преноси Нај жена.