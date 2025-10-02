СВЕ ОЧИ УПРТЕ У ЊЕГА!
НАЈПОЖЕЉНИЈИ МУШКАРАЦ У СРБИЈИ - НОВИ СЕЛЕКТОР! Женама је "запалио" машту, сви се питају само једно – да ли је ожењен?
Од када је осванула информација да је Душан Алимпијевић заузео позицију селектора кошаркашке репрезентације Србије, на друштвеним мрежама десио се колапс!
Масовно се шерују његове фотографије, а жене му пишу ласцивне поруке и коментаре. И, јасно је, потпуно су изгубиле главу над маркатним Лазаревчанином.
"Да ли је ожењен?", "Имам нешто да му поручим у 4 ока", "Од сада је кошарка мој омиљени спорт", "Како је леп, моћан, згодан, а и добар, што да не", "Е, ово је мој тип", само је део коментара на рачун изгледа новог селектора кошаркашке репрезентације Србије. И ако судимо по њима, Душан Алимпијевић је без сумње тренутно најпожељнији мушкарац у Србији!
🔥 MAÇ GÜNÜ | Dusan Alimpijevic liderliğinde Beşiktaş GAİN bugün yeni sezonu açıyor. 🔥
🏆 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
🆚 Türk Telekom
⏰ 18.00
📍 Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi pic.twitter.com/m6epTz7e8D
— Siyah Beyaz Haberci (@siyahbeyazhbrci) September 27, 2025
Ипак, питање о брачном статусу се најчешће помињало, с обзиром на то да тренер Бешикташа никад своју породицу није представио јавно - барем намерно. Али, на разочарање многих жена, селектор наше репрезентације је срећно ожењен Кристином Алимпијевић и отац је два сина - Сергеја и Василија.
Са породицом ужива у малим стварима
У једном од ретких интервјуа, у ком је говорио о приватном животу, поменуо је колико му је породица значајна, првенствено због тога што је рано отишао из породичног дома - са свега 15 година - и што је, такође, рано изгубио оба родитеља. Прво оца, па мајку.
🦅 Dusan Alimpijevic'in oğlu Sergej, İstanbul'da Juventus futbol okuluna başladı.
Kaynak & 📸: @MustafaKratas#Beşiktaş | #PotanınKartalları pic.twitter.com/gKfYDJQrpF
— Black Wall JK (@blackwall_bjk) September 21, 2025
"Моја породица и ја смо имали врло тешких ситуација у животу и од тада се све свело на једноставне ствари. Срећа је здрава породица. Породица ме асоцира на срећу. Ја сам рано изгубио оца и мајку. Отишао сам из родног града са 15 година и увек сам остао жељан родитеља. Дешавало ми се, након што је мајка умрла, да махинлно потегнем за телефоном да је позовем. Док сам схватио колико ми значе, већ сам их изгубио. Тако да, данас са својом женом и децом уживам у малим стварима", рекао је недавно Алимпијевић за "Атв" и својом приземношћу и скромношћу само привукао још снажније симпатије у народу.
На ретким фотографијама које се појављују на друштвеним мрежама видимо да старији син невероватно личи на њега, као и да му је супруга Кристина највећа подршка иза камера и ван рефлектора на паркету.
Иначе, овај 39-годишњак је 2010. преживео и страшну саобраћајну несрећу у којој је изгубио тренира и младог саиграча, али је успео да се опорави и физички и ментално, а касније да постане један од најуспешнијих европских тренера.
Судећи по коментарима које добија - и најлепши.