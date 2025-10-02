light rain
НЕМА ВИШЕ ИЗГОВОРА „МРЗИ МЕ, НЕМАМ ВРЕМЕНА" Ово су савети за лењивце ИЗГУБИТЕ ДО 10 КИЛОГРАМА БЕЗ ИЗГЛАДЊИВАЊА И ТЕРЕТАНЕ

02.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Story.hr
dijeta
Фото: Pexels

Мршављење је често озбиљан изазов, посебно кад немамо снаге или воље за строге дијете и напорне тренинге. Ипак, фитнес тренер тврди да је могуће изгубити и до 10 килограма без драстичних промена режима исхране.

Фитнес тренер Ерик Робертс предлаже три једноставне, „лење” навике које не захтевају скупу опрему ни сате у теретани, а с временом могу донети значајне резултате у мршављењу.

hodanje
Фото: Pexels

Прошетајте се после сваког оброка

После доручка, ручка и вечере довољно је лагано се прошетати 10-15 минута, било напољу или у стану (ако имате траку за трчање). Тако се током дана накупи додатних 3.000 до 5.000 корака, што помаже у сагоревању калорија, побољшава пробаву, смањује надутост и повећава енергију. Ова мала промена у рутини позитивно утиче на поступно и здраво мршављење.

čaj
Фото: Pexels

Смањите унос калорија из пића

Сокови, заслађено млеко, енергетска и газирана пића садрже велики број „скривених” калорија. Робертс саветује да их се решите и замените водом, биљним чајевима или напицима без калорија попут дијеталног сока или нискокалоричног бадемовог млека. Протеински шејкови су допуштени јер помажу у изградњи мишића и осигуравају енергију. Када елиминишете калорије из течности, тело брже сагорева масти.

voda
Фото: Pexels

Започните дан протеинима и водом

У прва два сата од буђења конзумирајте 20-30 грама протеина, уз 600 до 1.200 милилитара воде. На тај начин се убрзава метаболизам, регулише апетит и смањује ризик од преједања. Протеини доприносе осећају ситости и јачају мишиће, док вода подстиче уклањање токсина и помаже телу да оптимално функционише.

мршављење лењивац трикови
Пише:
Дневник
