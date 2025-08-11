ОВАКО СЕ СТЕСАО КОШАРКАШКИ МАГ ДОНЧИЋ Ево колико је тачно килограма Лука изгубио и која је то чаробна дијета
Овог лета смо већ видели да је Лука Дончић озбиљно смршао, док се сада и сазнало колико је "лакши".
Према незваничним информацијама, Дончић сада има 104 килограма и највероватније да се неће на томе зауставити.
Како се писало, Дончић је имао 122,5 килограма током претходне сезоне.
Наравно, Лука Дончић је постепено смршао и није све то изгубио од финиша сезоне до данас, док остаје да видимо како ће се то одразити на његове игре за Словенију на Еуробаскету 2025.
Ево како је изгледала његова дијета:
Аутофагија - 16 сати поста дневно (не једе између 20.30 и 12:00), први оброк после јутарњег тренинга.
Висок унос протеина - око 250 г дневно (јаја, пилетина, протеински шејкови).
Без глутена и мало шећера - користи здраве масти (маслиново уље, авокадо, орашасти плодови, риба)
Поврће и воће - за витамине, минерале и антиоксиданте
Угљени хидрати се уносе плански - углавном око тренинга или утакмица
Током сезоне режим је флексибилнији, али принципи остају исти