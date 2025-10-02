ЈЕДАН ЈЕДНОСТАВАН ТРИК ПРЕТВАРА КАФУ У САВЕЗНИКА ЗДРАВЉА Доктор Матић открио све о омиљеном напитку
Подиже ли кафа ниво енергије или нас исцрпљује? Убрзава ли метаболизам или ремети варење?
Професор др Момчило Матић, нутрициониста, и професор др Борислав Каменов, имунолог, гостовали су у емисији „Јутро“ на Првој телевизији и открили све дилеме о овом омиљеном напитку.
„Шта је важно када је реч о кафи? Кафа је симбол дружења, симбол социјализације код нас. Када некога позовете на кафу, то значи да сте пријатељи, да желите да се видите. Ја сам од оних који преферирају црну кафу, како смо је некада звали – турску, а сада кажемо домаћа кафа. Зашто је кафа у суштини здрава? Ипак, некоме може и да смета.
Она је здрава зато што садржи антиоксидансе, углавном полифеноле, витамине и минерале који штите организам од ћелијског стреса. Она штити од многих болести – зна се да је превентивни фактор у развоју дијабетеса, Паркинсонове болести, Алцхајмерове болести, депресије, малигних обољења, срчаних болести, а посебно болести дебелог црева јер побољшава варење. Столица се брже елиминише, а то је предуслов за лакшу детоксикацију. Ми знамо да све болести почињу у цревима“, објаснио је др Каменов.
А у чему је онда проблем?
„Шта се сада дешава у кафићима? Дешава се да се у кафу додају додаци – ставља се шећер, млеко, заслађивачи. Све је то мање-више негативно. Шећер може у малим количинама, али већина људи не подноси млеко. Жале се на проблеме са цревима, надутост, али кажу: ‘Ма само га стављам у кафу’. Е ту настаје проблем. Такође, и заслађивачи су штетни – организам се превари, мисли да стиже шећер, а у ствари га нема“, упозорио је др Каменов.
Професор Матић је открио да ли је кафа на празан стомак штетна.
„Ја имам мало другачије мишљење о кафи, јер сам доста истраживао ову тему, а постоје и научници који имају чак 60 релевантних студија о кафи. То су реална истраживања, не намештена.
Уз дужно поштовање колеги Каменову, кафа има и негативне ефекте. Примерице, кофеин – главна супстанца у кафи – јесте јак диуретик. Значи, ако попијемо једну шољу кафе наташте, изгубићемо две шоље воде“, објаснио је др Матић и дао савет злата вредан.
„Најважније је да ујутру прво попијемо чашу воде, а онда, ако већ волимо кафу, слободно можемо попити кафу. Немам ништа против тога – свако има свој избор. Али, ујутру када устанемо, мозак је дехидриран. Он прво тражи воду, и бубрези траже воду. Зато морамо попити ту чашу воде.
Ујутру је крв код човека прилично густa, јер расте ниво кортизола, инсулина и адреналина, а тромбоцити могу правити проблеме. Ако у том тренутку попијемо кафу, ми додатно оптерећујемо организам. Заправо, та једна чаша воде пре кафе може нам спасити живот“, нагласио је професор Матић.