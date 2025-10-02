Реновирање без шока за буџет!
(ВИДЕО) Разлике у цени су огромне! ЖЕНА НАПРАВИЛА ЛУКСУЗНО КУПАТИЛО ЗА СМЕШНЕ ПАРЕ! Све захваљујући апликацији Тему
Реновирање купатила често значи озбиљан ударац за кућни буџет, али је ова жена купила све што јој треба на апликацији Тему, по ценама далеко нижим од локалних радњи.
У времену када реновирање куће, стана или бар једног дела често значи озбиљан ударац за буџет, многи покушавају да пронађу алтернативна решења. Једна од њих је и Сарен Клорен, која је своје купатило опремила искључиво производима са апликације Тему.
Сарен је желела да њено реновирано купатило буде у белој и златној комбинацији – елегантан, али без претеривања. Међутим, у локалним радњама понуда је била ограничена, а цене далеко изнад очекивања.
Сетила се како је раније купила кухињску судоперу преко Темуа, која је стигла по цени просечне чесме. Када је укуцала "gold bathroom taps", отворио јој се читав спектар славина, тушева, држача и детаља у златној боји – све за новац вишеструко мањи од оног ког би дала у радњама.
"Реновирала сам купатило и одлучила да пробам нешто другачије. На изненађење мојих пријатеља, наручила сам све преко Темуа. И морам да признам – нисам се покајала," испричала је Сарен. Иако се платформа често доживљава као ризик због невероватно јефтиних артикала из Кине, она истиче да је већина робе у локалним продавницама ионако произведена у овој земљи. "Квалитет и изглед парирају ономе што сам видела у домаћим радњама, али по много приступачнијој цени", каже.
Разлике у цени биле су огромне. Славина са тушем – око 7.000 динара на Темуу, док у познатим продавницама прелази 80.000 динара. Комплетан сет за туширање – 7.500 динара, у радњама готово 35.000 динара. Златна решетка за одвод – 3.500 динара, локално најмање 6.000 динара.
Славине за лавабо – 3.500 динара, док у класичним радњама коштају преко 11.000 динара. Укупно, процењује да је потрошила чак 70% мање него што би морала да издвоји у салонима опреме за купатила.
Пакети су стигли за десетак дана, а процедура повраћаја била је једноставна – погрешно поручену славину Тему је преузео у року од 24 сата и одмах вратио новац. Иако су се појавили мањи технички проблеми са стандардима прикључака, мајстор их је брзо решио уз додатне делове.
Највише ју је изненадила реакција продаваца у радњама када би поменула да купује онлине – често су је обесхрабривали, али је приметила да и сами водоинсталатери узимају делове за своје муштерије управо преко поменуте апликације. "Тржиште се мења. Људи траже више за мање новца и све чешће то налазе баш овде," рекла је Сарен на крају.