КИМ ЏОНГ УН УДАРИО НА СИЛИКОНЕ Агенти у цивилу у хајци на пластичне хирурге и жене са видно увећаним грудима ПРИПРЕЋЕНО И РАДНИМ ЛОГОРИМА
Севернокорејски лидер Ким Џонг Ун наредио је хитну акцију против естетских операција увећања груди, оценивши их као "антисоцијалистичке", преносе страни медији.
Министарство јавне безбедности у Пјонгјангу издало је хитне налоге за сузбијање "трулог капиталистичког" тренда силиконских имплантата, а они који буду ухваћени могли би се суочити с тешким казнама, укључујући и робију у радним логорима, преноси британски Метро.
Током лета, у централне делове земље, укључујући и Пјонгјанг, послати су "ударни тимови" – агенти у цивилу који су трагали за илегалним пластичним хирурзима и женама са видно увећаним грудима, пише јужнокорејски портал Daily NK, позивајући се на изворе из саме Северне Кореје.
Жене за које се сумња да су имале естетске захвате могу бити подвргнуте физичким прегледима од стране власти, наводи се у истом извештају.
"Жене или приватни лекари који буду ухваћени могу бити кривично гоњени због антисоцијалистичког деловања, што укључује и слање у радне логоре", рекао је неименовани извор за медије.
Севернокорејска власт тврди да је пораст интересовања за операције груди, корекције очних капака и тетоваже обрва резултат ширења "буржоаске идеологије" међу женама у двадесетим и тридесетим годинама.
У септембру, један приватни лекар и две младе жене које су се подвргле операцијама изведени су пред јавни суд, где су сатима стајали погнутих глава док их је тужилац оштро критиковао, преноси Метро.
"Жене које живе у социјалистичком систему покварене су буржоаским обичајима и починиле су трула капиталистичка дела", рекао је тада неименовани тужилац.
На суђењу је откривено да су поменуте две жене биле физички прегледане од стране државних службеника.
Као доказни материјал приказани су заплењени силикони, медицински инструменти и већа количина готовине, које је запленила безбедносна служба из провинције Северни Хвангхе.
Ово није први пут да се Севернокорејци суочавају са "опасностима буржоаске културе".
Раније ове године, неколико војника које је режим послао на руски фронт наводно су доживели "културолошки шок" чим су први пут имали приступ интернету – и одмах се навукли на порнографију, известио је Financial Times.