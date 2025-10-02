ПУТУЈТЕ ВОЗОМ КРОЗ ЕВРОПУ И ТО БЕСПЛАТНО 30 ДАНА Ево како можете и под којим условима да се пријавите
Ово је одлична прилика за пуних 30 дана путовања без граница за све који имају 18 година и сањају о европској авантури и то потпуно бесплатно. Ево и детаља.
Ако имаш 18 година, живиш у некој од земаља Европске уније или држави која учествује у Ерасмус+ програму, ово је можда твоја прилика живота.
Пријаве за ДисцоверЕУ, европску иницијативу која младима омогућава бесплатно путовање по Европи возом, отворене су од 30. октобра до 13. новембра!
Уколико будеш изабран, добићеш бесплатну Interrail карту која ти омогућава да током 30 дана путујеш железницом широм Европе, без пасоша, без граничних контрола, са неограниченом дозом авантуре.
Ове године, програм се одржава у знаку прославе 40 година Шенгенске зоне, која симболизује слободу кретања унутар Европске уније.
Управо та слобода је оно што чини ДисцоверЕУ могућим - без пасошких контрола, граница и ограничења.
Ко може да се пријави?
Сви који имају тачно 18 година у тренутку пријаве (рођени између 1. јануара и 31. децембра 2006.)
Држављани или резиденти ЕУ и земаља које су део Ерасмус+ програма (Србија је међу њима!)
Еуправозато.рс
Како да се пријавиш?
Пријаве се подносе online преко портала Европске омладинске странице
Потребно је да попуниш кратку пријаву и решиш квиз знања о ЕУ и њеним програмима
Где ће те одвести ДисцоверЕУ?
Од романтичних улица Париза, преко музеја у Берлину и италијанских језера, па све до пешчаних плажа Португала - ДисцоверЕУ ти даје слободу да сам испланираш своју руту, пронађеш нове пријатеље и упознаш континент на јединствен начин.
(М.А./ЕУправо зато)