light rain
10°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПУТУЈТЕ ВОЗОМ КРОЗ ЕВРОПУ И ТО БЕСПЛАТНО 30 ДАНА Ево како можете и под којим условима да се пријавите

02.10.2025. 17:31 17:47
Пише:
Дневник
Извор:
Еуправозато.рс
Коментари (0)
воз
Фото: freepik ilustarcija

Ово је одлична прилика за пуних 30 дана путовања без граница за све који имају 18 година и сањају о европској авантури и то потпуно бесплатно. Ево и детаља.

Ако имаш 18 година, живиш у некој од земаља Европске уније или држави која учествује у Ерасмус+ програму, ово је можда твоја прилика живота.

Пријаве за ДисцоверЕУ, европску иницијативу која младима омогућава бесплатно путовање по Европи возом, отворене су од 30. октобра до 13. новембра!

Уколико будеш изабран, добићеш бесплатну Interrail карту која ти омогућава да током 30 дана путујеш железницом широм Европе, без пасоша, без граничних контрола, са неограниченом дозом авантуре.

Ове године, програм се одржава у знаку прославе 40 година Шенгенске зоне, која симболизује слободу кретања унутар Европске уније.

Управо та слобода је оно што чини ДисцоверЕУ могућим - без пасошких контрола, граница и ограничења.

Ко може да се пријави?

Сви који имају тачно 18 година у тренутку пријаве (рођени између 1. јануара и 31. децембра 2006.)

Држављани или резиденти ЕУ и земаља које су део Ерасмус+ програма (Србија је међу њима!)

Еуправозато.рс

Како да се пријавиш?

Пријаве се подносе online преко портала Европске омладинске странице

Потребно је да попуниш кратку пријаву и решиш квиз знања о ЕУ и њеним програмима

Где ће те одвести ДисцоверЕУ?

Од романтичних улица Париза, преко музеја у Берлину и италијанских језера, па све до пешчаних плажа Португала - ДисцоверЕУ ти даје слободу да сам испланираш своју руту, пронађеш нове пријатеље и упознаш континент на јединствен начин.

 

(М.А./ЕУправо зато)

путовање возом млади еразмус + еразмус плус
Извор:
Еуправозато.рс
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОЗОМ ПОНОВО ОД БЕОГРАДА ДО ТРСТА? Покренута иницијатива за модернизацију железничког коридора
трст

ВОЗОМ ПОНОВО ОД БЕОГРАДА ДО ТРСТА? Покренута иницијатива за модернизацију железничког коридора

29.09.2025. 16:20 16:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЕРАЗМУС+ РАЗМЕНА У БУГАРСКОЈ У ВАРНИ Пријава за младе из апатинске општине отворена до 5. августа

ЕРАЗМУС+ РАЗМЕНА У БУГАРСКОЈ У ВАРНИ Пријава за младе из апатинске општине отворена до 5. августа

30.07.2025. 17:16 17:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај