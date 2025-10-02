Немојте више да се мучите ПОМОЋУ ОВОГ ТРИКА НАЛЕПНИЦЕ САМЕ ПАДАЈУ С ТЕГЛИ
Поновна употреба тегли паметан је и еколошки начин да смањите отпад, било да у њима чувате домаће сосове, зимницу или их претварате у вазе.
Ипак, постоји један корак који многима задаје главобоље – уклањање тврдокорних налепница и лепљивих остатака који остају иза њих, пише The Kitchn.
Сви смо се сусрели са овим проблемом, а током година испробали смо бројне методе – од стругања пастом од уља и соде бикарбоне, до намакања у врелој води са разним средствима за уклањање мрља. Иако неке од њих делују, често захтевају много труда, времена и рибања.
Метода која мења све
Као апсолутни победник показао се један једноставан трик. Поступак је невероватно лак: натопите папирни убрус или вату сирћетом, прислоните на налепницу и оставите да делује најмање 15 минута. Након тога, налепница би требало да се одлепи са површине без икаквог напора.
Ову методу испробала је и новинарка портала The Kitchn и сама се уверила да функционише – узела је тек испражњену теглу са нетакнутом налепницом, натопила папирни убрус, омотала га око налепнице и потпуно заборавила на теглу наредних 45 минута.
Иако је била скептична, папирната налепница је с лакоћом спаднула. Међутим, на тегли је остао лепљиви траг, најтврдокорнији део посла. Но, и ту се догодила чаролија. Након што је стакленку опрала са мало детерџента за судове и топлом водом, користећи грубу страну сунђера, лепљиви остаци нестали су готово без икаквог рибања. Остала је савршено чиста стакленка, спремна за нову намену.
Индекс.хр