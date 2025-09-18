ЕВО КАКО НАПРАВИТИ ТУРШИЈУ БЕЗ СИРЋЕТА И ШЕЋЕРА Нећете имати горушицу, рецепт је лак, а поврће ароматичније!
Представљамо вам рецепт за потпуно природну туршију без шећера и сирћета. За њу вам је потребно само време, поврће и мало воље.
Заборавите сирће – туршија какву ћете заиста волети!
Ова туршија се припрема потпуно природно, без иједне капи хемијских додатака, а многи који су је пробали тврде да је чак боља од оне коју је правила бака – она права, из подрума, пуна мириса детињства.
Рецепт се заснива на природној ферментацији, процесу који чува поврће и истовремено га претвара у пробиотик. Без конзерванса, без вештачких додатака, само со, вода и време.
Резултат је туршија која крцка под зубима, мирише на земљу и има дубок, природан укус који индустријске варијанте никада не могу да достигну.
Припрема
Одаберите поврће по жељи – карфиол, краставце, шаргарепу, паприку.
Оперите, насецкајте и сложите у теглу. Прелијте хладном водом у којој сте растопили со (око 40 г на литар воде).
Покријте газом и оставите на собној температури 7–10 дана. Повремено проверите, али не мешајте. Кад се појави мирис карактеристичан за туршију спремна је за конзумацију.
Сирће зауставља ферментацију. Природне бактерије са поврћа саме обављају свој посао, без икакве хемије.
Таква туршија је здравија, укуснија, не изазива горушицу и чува прави ароматични укус поврћа.
Ако желите да туршија дуже потраје, након завршене ферментације затворите теглу поклопцем и чувајте је у фрижидеру.
Укус ће се мењати, постајући богатији и слојевитији.
И обавезно забележите датум на теглу, једном када пробате ову туршију, сигурно ћете правити више серија.