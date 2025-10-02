light rain
МАЛО КО ЗНА ОВАЈ ТРИК ЗА ПОДВАРАК Због једне намирнице испадне НАЈБОЉИ на свету!

02.10.2025. 18:38 18:44
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
Коментари (0)
podvarak
Фото: Pexels

Подварак је једно од оних јела које увек подсећа на зиму и топлину дома, идеално за породични недељни ручак.

Сочан кисели купус, пажљиво укрчкан и запечен са свињским месом и сувом сланином, уз додатак зачина, чини ово јело не само укусним, већ и енергичним савезником за хладне дане. Његова богата арома и издашност чине га сјајним избором и за свечане прилике, попут празничног ручка или раскошне вечере.

Фото: Дневник (Филип Бакић)

Подварак пружа безброј могућности – можете га припремити са различитим врстама меса или чак у вегетаријанској верзији, од киселог или свежег купуса, са додатком парадајз пиреа, ајвара или без њих. Данас вам доносимо рецепт који сакупља све најбоље особине овог традиционалног јела, а који смо пронашли на сајту Punkufer.hr.

Испробајте га и препустите се његовим укусима – нећете се покајати!

Састојци:

  • 1 кг киселог купуса
  • 500 г свињетине, средње масне
  • 250 г суве сланине
  • 4 љубичаста лука
  • 1 празилук
  • 2 кашика слатке алеве паприке
  • 4 чена белог лука
  • 2 кашика ајвара
  • 2 ловорова листа
  • сунцокретово уље
  • со, по укусу
  • свеже млевени бибер, по укусу.

Припрема

Исеците лук и празилук, па их поделите на два дела и убаците у две шерпе у које ћете додати мало уља.

У једној шерпи на луку испржите свињско месо (исечено на коцке или шницле) и сланину исечену на режњеве, а у другој шерпи динстајте нарендани или ситно исецкани кисели купус, који сте пре тога опрали и добро оцедили.

Након што га продинстате десетак минута, долијте пола чаше воде и динстајте га још око пола сата, па умешајте ајвар и зачине.

Помешајте динстани купус са прженим месом и пребаците у плех за печење или у пекач. Пеците подварак 30 минута у рерни загрејаној на 200°Ц.

Послужите топао и уживајте!

Извор:
Крстарица
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
