ОВА ЈЕДНА НАВИКА МОЖЕ ЗАШТИТИТИ ЖЕНЕ ОД РАКА ДОЈКЕ! Научници открили шта већина ЗАНЕМАРУЈЕ, а резултати су запањујући
Не само да су вежбе добре за срце, крвни притисак и још много тога, већ су сада научници открили да редовно вежбање може да смањи ризик од рака дојке код жена.
Студија, објављена у часопису "Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention", показује још једну позитивну страну редовног вежбања.
Ко је учествовао
Истраживачи са Универзитета у Минесоти рекли су да опсервационе студије већ дуго показују везу између смањеног ризика од рака дојке и повећане физичке активности, али нисмо имали довољно информација о томе зашто би то могао бити случај.
"Урадили смо прву студију која показује да аеробно вежбање утиче на начин на који наша тела разграђују естроген како би произвела више 'добрих' метаболита (производа који остају од разградње естрогена) који смањују ризик од рака дојке", рекла је једна од истраживачица др Минди С. Курзер, универзитетска професорка на Одељењу за нутриционистичке науке.
Студија је обухватила 391 здраву жену у пременопаузи која је већи део свог живота провела седећи. Њих 179 је било у контролној групи, где су седеле већину времена, а 212 је било у групи која је радила 30 минута аеробних вежби дневно.
Вежбање је било умереног до интензивног интензитета, укључујући трчање на траци за трчање или вежбање на елиптичном тренажеру пет дана у недељи током четири месеца. Од жена у студији, 78 одсто групе која је вежбала и 86 одсто контролне групе је завршило студију.
Разлика од неколико килограма
Истраживачи су прикупили узорке урина од жена три дана пре почетка студије како би измерили три естрогена и њихове метаболите. Истраживачи су унапред знали да је одређени однос једне врсте метаболита према другој повезан са мањим ризиком од рака дојке.
Заправо, истраживачи су открили да су жене које су биле распоређене у групу за аеробне вежбе доживеле повећање овог заштитног односа метаболита, док оне које су седеле нису доживеле никакву промену! Ово је невероватно важна информација која директно подстиче физичку активност.
Такође је недавно откривено да ако имате прекомерну тежину, губитак неколико килограма може значајно да смањи ризик од рака дојке.
Како су навели, ризик је посебно повећан код жена у менопаузи које имају прекомерну тежину. Ако изгубе само неколико килограма, њихов ризик је значајно смањен.
Због тога, није занемарљиво подстицати здравији начин живота који укључује довољно вежбања и здраву исхрану.