light rain
10°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КУДА ЗА МИНИ РАСПУСТ 10. И 11. НОВЕМБРА? Ево где са децом да проведете два дана забаве и одмора у Србији, са комплетним ЦЕНОВНИКОМ

02.10.2025. 17:52 17:58
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Пред нама је кратки јесењи предах – распуст 10. и 11. новембра. Иако траје свега два дана, довољно је да са децом побегнете из свакодневице и проведете мини-одмор у Србији.

Ево неколико предлога где можете отићи, шта обићи и које су оквирне цене.

Златибор – омиљена породична дестинација

Златибор је увек пун погодак када су у питању краћи одмори. Поред шетње на Краљевом тргу и уживања у природи, деца обожавају Дино парк и Авантура парк.

Цена смештаја: апартмани се крећу од 30 до 50 евра по ноћи, док хотели нуде полупансион за 70–100 евра за целу породицу.

Улазнице: Дино парк 500 динара по особи, Авантура парк 600 динара.

Копаоник – планински одмор на чистом ваздуху

Иако је скијалишна сезона тек пред вратима, Копаоник је диван и у јесен. Деца могу уживати у вожњи жичаром, шетњама и спортским теренима.

Фото: Ilustracija/ pixabay.com

Цена смештаја: апартмани од 40 евра, хотели од 80–120 евра за полупансион.

Додатне активности: вожња жичаром око 1.000 динара по особи.

Врњачка Бања – одмор и забава за целу породицу

Врњачка Бања нуди комбинацију опуштања и шетње кроз паркове, а деца могу уживати у забавном парку код моста љубави.

Цена смештаја: приватни апартмани од 25 евра, хотели са спа центром од 60–90 евра по ноћи.

Нови Сад и Петроварадин – култура и забава

За породице које воле градску атмосферу, Нови Сад је одличан избор. Обилазак Петроварадинске тврђаве и шетња кејом сигурно ће пријати.

да
Фото: freepik, ilustracija

Цена смештаја: хотели од 50 евра, хостели и апартмани од 25 евра.

Додатно: улазнице за музеје од 200 до 400 динара.

Соко Бања – повољно и породично

Једна од најповољнијих опција, идеална за природу и мир. Деца уживају у посети Сокограду и шетњама до излетишта Лептерија.

Цена смештаја: апартмани од 20–30 евра, хотели од 50 евра за полупансион.

 

Бесплатни и повољни једнодневни излети

Ако немате времена или буџета за путовање, и око Београда и већих градова постоје опције које ништа не коштају, а деца ће уживати:

Авала – вожња до Авалског торња и шетња стазама природе. Улазница за торањ је 200 динара, али шетња и игралишта су бесплатни.

Фрушка гора – идеална за породичне пикнике и шетње, са могућношћу обиласка манастира. Паркинг и боравак у природи не коштају ништа.

Тврђава у Смедереву или Голубац – историја на дохват руке, деци занимљиво и поучно. Улазнице се крећу од 150 до 300 динара.

Обилазак ЗОО вртова и паркова – локални зоолошки вртови, ботаничке баште и градски паркови увек су добар избор за брзи излазак из куће.

Закључак:

Мини распуст не мора да значи велики трошак. Од планина и бања, преко градова до једнодневних излета, у Србији има довољно садржаја да два дана претворите у прави мали породични одмор, наводи К1инфо.

 

породица распуст путовање Србија
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај