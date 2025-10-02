КУДА ЗА МИНИ РАСПУСТ 10. И 11. НОВЕМБРА? Ево где са децом да проведете два дана забаве и одмора у Србији, са комплетним ЦЕНОВНИКОМ
Пред нама је кратки јесењи предах – распуст 10. и 11. новембра. Иако траје свега два дана, довољно је да са децом побегнете из свакодневице и проведете мини-одмор у Србији.
Ево неколико предлога где можете отићи, шта обићи и које су оквирне цене.
Златибор – омиљена породична дестинација
Златибор је увек пун погодак када су у питању краћи одмори. Поред шетње на Краљевом тргу и уживања у природи, деца обожавају Дино парк и Авантура парк.
Цена смештаја: апартмани се крећу од 30 до 50 евра по ноћи, док хотели нуде полупансион за 70–100 евра за целу породицу.
Улазнице: Дино парк 500 динара по особи, Авантура парк 600 динара.
Копаоник – планински одмор на чистом ваздуху
Иако је скијалишна сезона тек пред вратима, Копаоник је диван и у јесен. Деца могу уживати у вожњи жичаром, шетњама и спортским теренима.
Цена смештаја: апартмани од 40 евра, хотели од 80–120 евра за полупансион.
Додатне активности: вожња жичаром око 1.000 динара по особи.
Врњачка Бања – одмор и забава за целу породицу
Врњачка Бања нуди комбинацију опуштања и шетње кроз паркове, а деца могу уживати у забавном парку код моста љубави.
Цена смештаја: приватни апартмани од 25 евра, хотели са спа центром од 60–90 евра по ноћи.
Нови Сад и Петроварадин – култура и забава
За породице које воле градску атмосферу, Нови Сад је одличан избор. Обилазак Петроварадинске тврђаве и шетња кејом сигурно ће пријати.
Цена смештаја: хотели од 50 евра, хостели и апартмани од 25 евра.
Додатно: улазнице за музеје од 200 до 400 динара.
Соко Бања – повољно и породично
Једна од најповољнијих опција, идеална за природу и мир. Деца уживају у посети Сокограду и шетњама до излетишта Лептерија.
Цена смештаја: апартмани од 20–30 евра, хотели од 50 евра за полупансион.
Бесплатни и повољни једнодневни излети
Ако немате времена или буџета за путовање, и око Београда и већих градова постоје опције које ништа не коштају, а деца ће уживати:
Авала – вожња до Авалског торња и шетња стазама природе. Улазница за торањ је 200 динара, али шетња и игралишта су бесплатни.
Фрушка гора – идеална за породичне пикнике и шетње, са могућношћу обиласка манастира. Паркинг и боравак у природи не коштају ништа.
Тврђава у Смедереву или Голубац – историја на дохват руке, деци занимљиво и поучно. Улазнице се крећу од 150 до 300 динара.
Обилазак ЗОО вртова и паркова – локални зоолошки вртови, ботаничке баште и градски паркови увек су добар избор за брзи излазак из куће.
Закључак:
Мини распуст не мора да значи велики трошак. Од планина и бања, преко градова до једнодневних излета, у Србији има довољно садржаја да два дана претворите у прави мали породични одмор, наводи К1инфо.