МИСЛИО ДА КУПУЈЕ АЈФОН, СТИГЛЕ МУ ДВЕ ТРУЛЕ ЈАБУКЕ Невероватне интернет преваре ЉУДИ ОТКРИВАЈУ НА КАКВЕ СУ СВЕ ЗАМКЕ НАСЕЛИ
Преваре путем интернета и СМС порука полако добијају све софистициранијих облик, делују убедљивије, теже за открити, а са доласком вештачке интелигенције попримају глас и лик нама драгих особа.
Ипак, људску креативност је тешко заменити, чак и када је злонамерна, а искуства преварених доказују ову тезу.
Недавно се на друштвеној мрежи Инстаграм покренула тема на које све начине су људи били преварени за новац, а када су одговори почели да пристижу, било је и оних који су дословно за неверицу.
Тако је један младић написао да је пре око три године поручио преко интернета најновији Ајфон телефон, а уместо тога добио "у фулу запаковане две труле јабуке".
Он није био једини који је насео на превару приликом куповине телефона, па је тако други коментатор написао да је поручио такође Ајфон, али му је стигла кутија без телефона. Како је додао, на крају се испоставило да је особа која пакује у курирској служби узела телефон.
Преваре са телефонима се ту не завршавају па је једна девојка написала да је на сајту за куповину и продају уговорила мењање телефона за једном особом, послала свој уређај на договорену адресу, а други телефон никад није добила. Како је навела, након месец дана јој је полиција вратила њен телефон који је од тада променио најмање шест власника.
Платили за француског булдога 200 евра
- Тражио друг да купи француског булдога и девојка га убедила на фрку да плате 200 евра лику који их је убеђивао да се један налази на аеродрому у Београду и да оду брзо да га покупе јер се првобитни купац није појавио да га преузме, а куца је гладна. На аеродрому су се само насмејали, као и у одељењу за високотехнолошки криминал - написао је један Новосађанин.
Да може бити и бизарније, надовезало се већ следеће искуство.
- Тако је колегиница једном уплатила за, гле сад.... Младунче мајмуна. Исто био негде у БГ, одустао купац и као ево мајмун за 200 евра, извол´те само данас - гласио је овај коментар.
Гатаре, хитни случајеви, "отмица" кофера...
Када је реч о преварама у иностранству, доминирају оне које се тичу узимања кофера па тражења откупа за исте, те уплате за смештај који не постоји и томе слично.
Ипак, највећи утисак на преварене су оставиле оне преваре које се тичу помоћи другима у невољи или пак сусрети са убедљивим гатарама.
Ја идем мало брже аутопутем, нека киша пада, онако слабија видљивост, неки ауди иза мене блица, не могу да сконтам да ли је пресретач... Ја станем у зауставну траку, изашли неки Роми, као странци, треба им за гориво, кукају... Ја као омађијан дам им 2.000 динара, а они почели лажно злато да ми убацују у ауто, као дај још... ја знам да је лажно, знам све, али као омађијан. Дам им 150 евра што сам носио куму на аеродром, требао да иде за Шпанију. Наставим да возим и питам се јесам ли нормалан. Нисам ни проверио "злато", знао сам да је лажно, тако да је кум добио 350 евра уместо 500 - описао је сликовито своје искуство младић.
Било је и коментара на какве све преваре наседа старија популација, па је тако један момак написао да је другаровом деди испред поште човек нудио камен који испуњава жеље, а овај му дао три хиљаде динара за тај камен.
