Да ли је Исидора трудна?
СЕРГЕЈ ТРИФУНОВИЋ ОБЈАВИО ФОТОГРАФИЈУ која је покренула лавину коментара и честитки! ЈЕЛИСАВЕТА је одмах коментарисала
Глумац Сергеј Трифуновић ужива у браку са 24 године млађом Исидором, а недавно су њих двоје у једном подкасту проговорили о проширењу породице.
- Имамо два мачка, Милета вучјака, Сергеја и мене као једину здраворазумску женску особу - рекла је Исидора, на шта је Сергеј Трифуновић додао:
- А радимо и на размножавању - признао је глумац.
Многи се питају да ли ће познати пар ускоро добити бебу, будући да је Сергеј на свом Инстаграму поделио фотографију ултразвука, а потом су почеле да се ређају бројне честитке.
Међу првима се огласила глумица Јелисавета Орашанин која је у коментару оставила емоџије црвених срца.
"Честитамо", " И ми имамо исту слику ултразвук, како погоде баш тај угао. Браво за му и тату", "Какав осећај кад видиш ово", само су неки од коментара испод Сергеје објаве.
Иначе, Сергеј Трифуновић на коментаре није одговарао, али је неке лајковао. Дакле, још увек није потрвио да ли он и Исидора чекају бебу или се ради о неком другом.
Венчали се у цркви на Топчидеру, разлика у годинама већа од две деценије
Сергеј Трифуновић пронашао је љубав свог живота и у 51. години и венчао се лепом водитељком Исидором
Пар се венчао 12. маја 2024. године у Цркви светих апостола Петра и Павла на Топчидеру.
Од почетка њихове везе, а потом и брака, привлаче велику пажњу јавности.
Одмах на почетку везе знао је да ће Исидора бити мајка његове деце
Како је Сергеј открио у једном подкасту, већ на другом састанку знао је да је Исидора будућа мајка његове деце.
- Ја сам знао већ на другом дејту да је то мајка моје деце, а она је морала да ме истестира - изјавио је Сергеј Трифуновић гостујући са Исидором у подкасту "Снага ума".