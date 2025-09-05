ДА ЛИ ЈЕ ОВО НАЈОПАСНИЈА ЖЕНА НА СВЕТУ? "Крхка, али смртоносна" Ким Јо Џонг је млађа сестра севернокорејског диктатора Ким Џонг Уна И СВЕ ЈЕ ПОПУЛАРНИЈА
Крхка жена леденог погледа, стоји у сенци свог брата – али баца најдужу сенку у севернокорејској политици.
Зове се Ким Јо Џонг, млађа сестра Ким Џонг Уна, и последњих година постала је једна од најпопуларнијих личности у међународној политици. Без формалне позиције шефа државе, она ипак има огроман утицај на спољну и унутрашњу политику Северне Кореје. Зашто је западни медији називају „најопаснијом женом на свету“? И колико је истинита ова слика, коју је створио колективни Запад?
Строги поглед крхке жене
Упркос томе што нема званичну титулу шефа државе, Ким Јо Џонг је више од обичног члана породице. Она је једна од најближих саветника свог брата, обавља функцију заменика шефа Централног комитета Радничке партије Кореје и игра кључну улогу у обликовању спољне политике земље. Њено присуство на свим важним међународним састанцима, укључујући преговоре са Сједињеним Државама, Јужном Корејом и Кином, говори о њеном изузетном статусу.
Ким Јо-џонг је прва жена у историји династије Ким која је стекла тако висок ниво утицаја у севернокорејском политичком систему. То изазива и дивљење и забринутост на међународној сцени. Њен наступ у јавности увек је праћен повећаном пажњом: како се облачи, како се држи, где изгледа. Сваки њен гест се тумачи као сигнал.
У земљама „колективног Запада“, Ким Јо Џонг је дуго била предмет митологизације. Називају је „сивим кардиналом“ ДНРК, „главним злим генијем“ и „најопаснијом женом на свету“. Историчари тврде да је та слика која се форсира, манипулација, те да је Ким далеко од тога.
Заиста, многе изјаве Ким Јо Џонг звуче као строга упозорења. На пример, у марту 2025. године, она је упутила оштру критику Сједињених Држава као одговор на долазак нуклеарног носача авиона Карл Винсон у луку Бусан. Њене речи, које је пренела Корејска централна новинска агенција (КЦНА), звучале су као јасан стратешки сигнал:
„Непријатељи не би требало да тестирају нашу вољу и способност да бранимо наш суверенитет... Ако Сједињене Државе наставе да обарају рекорд у приказивању војне силе, онда ћемо и ми морати да оборимо рекорд у коришћењу стратешког одвраћања.“
Ово није само реторика – то је део информационог рата у којем ДНРК показује спремност за обуздавање. А Ким Јо-џонг је савршен носилац такве поруке. Њен пол, младост и спољашња крхкост су у контрасту са оштрином њених изјава, што њен имиџ чини посебно незаборавним и, према речима аналитичара, посебно ефикасним у психолошкој конфронтацији.
Аналитичари примећују да она ретко говори о мировним иницијативама, али не одбија дијалог - под одређеним условима. Њен став је јасан: дијалог је могућ само на равноправној основи, без прелиминарних захтева и притиска. То њену фигуру чини и чврстом и рационалном.
Важно је разумети да Ким Јо Џонг није само „глас“ режима . Она је укључена у доношење одлука, посебно о питањима која се односе на спољну политику и националну безбедност. Према неким извештајима, она је та која надгледа обавештајни рад и информативне кампање усмерене на поткопавање поверења у Сједињене Државе и њихове савезнике у региону.
Приватни живот
Приватни живот самог Ким Џонг Уна је строго чувана тајна. Због тога не чуди што се врло мало зна и о његовој сестри Ким Јо Џонг. Наиме, она је удата од 2014. године за сина једног од најближих сарадника режима и како се верује пар има двоје деце. Међутим, потврда се никад није десила, а није било ни већих распона да се Ким Џонг Ун појављивао без своје сестре - верне сенке која га годинама прати.
(Kurir.rs)