КИКИНЂАНИН ИСТРЧАО 201.198 МЕТАРА Ултрамаратонац Марко Колданов био спреман и за много већу километражу, али су га сустигли проблеми

24.10.2025. 10:28 11:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
марко колданов
Фото: Приватна архива

Ултрамаратонац из Кикинде Марко Колданов дебитовао је у репрезентацији Србије на Светском првенству у ултрамаратону на 24 часа.

Светско првенство, петнаесто по реду, одржано је у градићу Алби, на југу Француске.

Осим Марка, боје Србије бранила су још четворица ултрамаратонаца, а Србија је у коначном пласману, са претрчаних 615.598 метара, заузела 31. место у конкуренцији 41 репрезентације.

Овим резултатом постављен је нови национални рекорд, док је Србија први пут на интернационалном такмичењу имала три такмичара са преко 200 километара.

Међу њима је и Марко Колданов, који је био најмлађи члан репрезентације, са истрчаних 201.198 метара за непуна 24 сата.

-И физички и ментално био сам спремнији за много већу километражу, али неки други фактори су утицали да мој резултат буде скромнији од очекиваног. Овакве трке су непредвидљиве и то сам искусио на својој кожи. Након седам сати трке почели су стомачни проблеми који су ме пратили до краја. Једноставно, ни храна ни пиће нису проналазили свој пут у телу и нисам могао да надокнадим енергију – каже Марко Колданов. 

Додаје и да би тешко успео да није било тренера Саше Гацика који га је одлично припремио за ову захтевну трку.

марко колданов
Фото: Приватна архива

Захвалан је и логистичкој подршци, Ани, Валентини и Ивану, на несебичној помоћи током трке, као и Сандри, Марини, Ксенији и екипи из Врања који су бодрили тркаче поред стазе.

-Највећу захвалност дугујем колегама из репрезентације Синиши, Бојану, Николи, Стефану и Едварду, који су ми финансијски помогли око боравка у Француској. Колико ми значи финансијска подршка, још ми више значи то што сам прихваћен од изузетних тркача, који су ми показали да ми је место у репрезентацији - истиче Марко Колданов.

ултрамаратон трчање репрезентација
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
