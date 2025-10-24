КИКИНЂАНИН ИСТРЧАО 201.198 МЕТАРА Ултрамаратонац Марко Колданов био спреман и за много већу километражу, али су га сустигли проблеми
Ултрамаратонац из Кикинде Марко Колданов дебитовао је у репрезентацији Србије на Светском првенству у ултрамаратону на 24 часа.
Светско првенство, петнаесто по реду, одржано је у градићу Алби, на југу Француске.
Осим Марка, боје Србије бранила су још четворица ултрамаратонаца, а Србија је у коначном пласману, са претрчаних 615.598 метара, заузела 31. место у конкуренцији 41 репрезентације.
Овим резултатом постављен је нови национални рекорд, док је Србија први пут на интернационалном такмичењу имала три такмичара са преко 200 километара.
Међу њима је и Марко Колданов, који је био најмлађи члан репрезентације, са истрчаних 201.198 метара за непуна 24 сата.
-И физички и ментално био сам спремнији за много већу километражу, али неки други фактори су утицали да мој резултат буде скромнији од очекиваног. Овакве трке су непредвидљиве и то сам искусио на својој кожи. Након седам сати трке почели су стомачни проблеми који су ме пратили до краја. Једноставно, ни храна ни пиће нису проналазили свој пут у телу и нисам могао да надокнадим енергију – каже Марко Колданов.
Додаје и да би тешко успео да није било тренера Саше Гацика који га је одлично припремио за ову захтевну трку.
Захвалан је и логистичкој подршци, Ани, Валентини и Ивану, на несебичној помоћи током трке, као и Сандри, Марини, Ксенији и екипи из Врања који су бодрили тркаче поред стазе.
-Највећу захвалност дугујем колегама из репрезентације Синиши, Бојану, Николи, Стефану и Едварду, који су ми финансијски помогли око боравка у Француској. Колико ми значи финансијска подршка, још ми више значи то што сам прихваћен од изузетних тркача, који су ми показали да ми је место у репрезентацији - истиче Марко Колданов.
