Нови Сад
НБА ЛИГА: Голден Стејт победио Денвер после продужетка, Јокић постигао трипл-дабл, Топић није играо због повреде у победи Оклахоме

24.10.2025. 11:18 11:20
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
jokic
Фото: Tanjug (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

Кошаркаши Голден Стејт вориорса победили су након продужетка на свом терену екипу Денвер нагетса резултатом 137:131 у мечу НБА лиге, а репрезентативац Србије Никола Јокић постигао је трипл-дабл на мечу.

Јокић је утакмицу завршио са 21 поеном, 13 скокова и 10 асистенција, али је промашио шут за победу у регуларном делу меча при резултату 120:120.

У победничкој екипи најбољи је био Стеф Кари, који је меч завршио са 42 поена, седам асистенција и пет скокова, док је Џими Батлер постигао 18 поена, а Џонатан Куминга14 поена.

У Денверу је Арон Гордон је имао 50 поена уз осам скокова, а Џамал Мареј је постигао 25 поена уз 10 асистенција.

Денвер ће наредну утакмицу одиграти на свом терену против Финикса у суботу од 3.00 сата после поноћи по средњоевропском времену.

Кошаркаши Оклахоме победили су после два продужетка Индијану резултатом 141:135.

Најефикаснији у екипи Оклахоме био је Шеј Гилџес-Александер са 55 поена и осам скокова. Аџај Мичел је постигао 26 поена, а Ерон Вигинс 23.

У редовима Индијане истакао се Бенедикт Матурин са 36 поена и 11 скокова. Паскал Сијакам је забележио 32 поена и 15 скокова, док је Оби Топин постигао 20 поена.

Српски кошаркаш Никола Топић због повреде није играо за Оклахому.

НБА лига никола јокић никола топић
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
