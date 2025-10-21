ПОЧИЊЕ НБА ЛИГА: Србијa са шест играча, Јокић предводи Денвер, Топић у шампионском тиму
Утакмицом између кошаркаша Оклахоме и Хјустона у ноћи између уторка и среде почиње 80. сезона у НБА лиги.
Меч између Оклахоме и Хјустона почиње у 1.30 часова по централноевропском времену. У другој утакмици од четири часа играће екипе Лос Анђелес Лејкерса и Голден Стејта.
Титулу бране кошаркаши Оклахоме, који су прошле сезоне у финалу плеј-офа савладали Индијану серијом 4:3 у победама. За екипу Оклахоме ће ове сезоне играти српски кошаркаш Никола Топић.
Прва звезда Денвера и ове сезоне биће српски кошаркаш Никола Јокић, док ће за Лос Анђелес Клиперсе играти капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић. Никола Јовић је члан Мајамија, Тристан Вукчевић ће играти за Вашингтон, док Никола Ђуришић наступа за Атланту.
Екипу Торонта са клупе ће предводити српски стручњак Дарко Рајаковић, док ће у стручном штабу Денвера бити Огњен Стојаковић.
И ове сезоне на програму је НБА куп, који ће бити одигран од 31. октобра до 16. децембра. Финале НБА купа биће одиграно 16. децембра у Лас Вегасу.
Регуларна сезона у НБА лиги се завршава 12. априла наредне године, а потом од 14. до 17. априла следи плеј-ин.
Плеј-оф у НБА лиги почиње 18. априла, а финална серија стартује 4. јуна 2026. године.
"Ол-стар" викенд НБА лиге биће одржан од 13. до 15. фебруара наредне године у Лос Анђелесу.
Бостон Селтикси држе рекорд са 18 шампионских титула у НБА лиги, док их Лос Анђелес Лејкерси прате са 17 освојених трофеја.