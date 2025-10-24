ЗВАНИЧНО - МАРИНА МАЉКОВИЋ НИЈЕ ВИШЕ СЕЛЕКТОРКА КОШАРКАШИЦА СРБИЈЕ: Споразумно раскинула уговор са КСС
После 14 година сарадње, уз једногодишњу паузу 2017. године, Марина Маљковић, досадашња селекторка женске кошаркашке репрезентације Србије споразумно је раскинула уговор са Кошаркашким савезом Србије.
Тако ће српске кошаркашице у нови циклус квалификација за Европско првенство ући са новим селектором.
„Креће потпуно нови циклус квалификација за Евробаскет 2027, као и генерално ново вишегодишње поглавље женске кошаркашке репрезентације Србије. Нисам претплаћена на место селекторке кошаркашица Србије и сматрам да је време да се шанса укаже новим људима од самог старта. Своје знање и енергију тренутно максимално усмеравам на грађење јаког српског клуба у европској конкуренцији, који треба да представљају потпору наше репрезентације у наредним годинама. Већ се видно осећа побољшање квалитета такмичења у националној лиги из којег ће изаћи нове играчице за репрезентацију и надам се да ће се тај раст наставити. Захваљујем се Кошаркашком савезу Србије, свим својим сарадницима, а понајвише играчицама на успешној сарадњи. Репрезентацији, наравно, желим много успеха у даљим такмичењима”, истакла је Марина Маљковић.
Маљковић је на клупу сениорске женске кошаркашке репрезентације Србије стигла 2011. године. Са националним тимом наступала је три пута на Олимпијским играма, два пута на Светским првенствима и шест пута на Европским првенствима, а са 11 великих такмичења донела је два европска злата 2015. и 2021, олимпијски бронзу 2016. и европску бронзу 2019. године, имала је два четврта места на Евробаскету 2013. и Олимпијским играма 2021, два пета места на Олимпијским играма 2024. и Евробаскету 2023. и на Светским првенствима једно шесто место 2022.
“Свакако да није пријатна вест када вам симбол женске кошарке у нашој земљи каже да одлази са места селекторке. Тренутна ситуација налаже да поред мушке, коју је преузео Душан Алимпијевић, имамо ново лице и на позицији селектора женске репрезентације. Окрећемо нови лист, улазимо у нови циклус квалификација и у наредном периоду ћемо одлучити о томе ко ће бити Маринин наследник. Марини се захваљујемо на искреном и поштеном односу, а пре свега на свим успесима и медаљама које је донела нашој земљи и нашем Савезу”, саопштио је председник КСС Небојша Човић.
Сениорска женска кошаркашка репрезентација Србије у новембарском и мартовском прозору учествоваће у претквалификацијама за Европско првенство 2027. године. Наше кошаркашице 12. новембра гостоваће на Исланду, а три дана касније ће у Београду дочекати репрезентацију Португалије.