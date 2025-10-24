light rain
(ВИДЕО) СВЕ СНИМЉЕНО, АЛИ КАМЕРА ЛУВРА НИЈЕ ВИДЕЛА НАЈВАЖНИЈЕ Погледајте лопове док се спуштају дизалицом након пљачке!

24.10.2025. 09:50 09:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
luvr
Фото: Танјуг/ Thibault Camus/ Printscreen X: nextaTV

Видео-снимак пљачкаша, који су у недељу, 19. октобра опљачкали Лувр, а на коме се види како се након пљачке спуштају дизалицом и седају на скутер, објављен је на друштвеним мрежама.

Снимак су забележиле камере на суседној згради, али не може са прецизношћу да се каже на којој, пише Паризјен.

На снимку се види како се корпа са двојицом пљачкаша спушта и како један носи жути прслук, који обично носе радници, други кацигу.

лувр
Фото: Tанјуг/ Thibault Camus

Како се наводи, оно што је упечатљиво јесте што су пљачкаши смирени.

Неколико секунди након спуштања, покушали су да запале гондолу, али нису успели. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

Након пљачке у јавности се појавио и видео-снимак како беже на скутерима.

Лист подсећа да на музеју постоји неколико периметралних камера, али да су старе и не покривају све фасаде Лувра, док је на страни галерије Апологде се догодила крађа, једина камера постављена према западу и она не покрива балкон преко кога је извршена провала.

лувр пљачка видео снимак
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
