(ВИДЕО) СВЕ СНИМЉЕНО, АЛИ КАМЕРА ЛУВРА НИЈЕ ВИДЕЛА НАЈВАЖНИЈЕ Погледајте лопове док се спуштају дизалицом након пљачке!
Видео-снимак пљачкаша, који су у недељу, 19. октобра опљачкали Лувр, а на коме се види како се након пљачке спуштају дизалицом и седају на скутер, објављен је на друштвеним мрежама.
Снимак су забележиле камере на суседној згради, али не може са прецизношћу да се каже на којој, пише Паризјен.
На снимку се види како се корпа са двојицом пљачкаша спушта и како један носи жути прслук, који обично носе радници, други кацигу.
Како се наводи, оно што је упечатљиво јесте што су пљачкаши смирени.
Неколико секунди након спуштања, покушали су да запале гондолу, али нису успели.
Након пљачке у јавности се појавио и видео-снимак како беже на скутерима.
Лист подсећа да на музеју постоји неколико периметралних камера, али да су старе и не покривају све фасаде Лувра, док је на страни галерије Аполо, где се догодила крађа, једина камера постављена према западу и она не покрива балкон преко кога је извршена провала.