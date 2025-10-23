ПОЛИЦИЈА НАШЛА ВАЖАН ТРАГ Појавио се видео лопова из Лувра, њихово бекство је снимљено ЧУЈЕ СЕ И ШТА ГОВОРЕ
Истражитељи који покушавају да пронађу пљачкаше који су извршили спектакуларну пљачку париског музеја Лувр усред бела дана пронашли су трагове узорака ДНК у одбаченој кациги и рукавицама, потврдило је париско тужилаштво за НБЦ News.
Додали су да још увек није јасно да ли ДНК припада некоме из банде која је украла осам комада накита вредних 88 милиона евра из најпосећенијег музеја на свету.
Појавио се снимак
Нови видео који је снимио пролазник, а на којем се види како лопови беже из музеја користећи дизалицу постављену на камион паркиран одмах поред Лувра, могао би да помогне полицији у истрази.
На снимку се виде два мушкарца, један у жутом прслуку и црној маски за лице, а други у црном и са кацигом, како брзо силазе и беже. На њему се чује неко како говори преко воки-токија:
„Изгледа као да су на скутерима. Иду, иду.“
Трка за накитом
Око 100 истражитеља је сада, пише НБЦ, у трци са временом да пронађу пљачкаше пре него што евентуално истопе накит за продају. Пљачкаши су користили електричне алате да разбију витрине и побегли на скутерима, али су оставили трагове, укључујући и круну царице Евгеније, која је испала.
Директорка Лувра Лоранс де Карс, која је критикована због пропуста у безбедности, признала је да камере испред музеја нису биле добро распоређене и да нису „довољно рано откриле лопове“ да би спречиле пљачку. Такође је рекла да је понудила оставку, али да ју је министарка културе Рашида Дати одбила.
