(ФОТО) РУСИ ИМАЈУ НОВЕ РАКЕТЕ КАО ИЗ ПАКЛА Крстаре и носе нуклеарнe бојеве главе
Према подацима до којих су дошли украјински медији руска војска је започела са набавком најновијих крстарећих ракета Кх-БД.
У две производне серије наручено је по 16 крстарећих ракета што је укупно 32 ракете.
Крстареће ракете Кх-БД су наручене у конфигурацијама за конвенционалне и нуклеарне бојеве главе, а цена сваке је процењена на 337 милиона рубаља по комаду, што је еквивалентно 4,2 милиона долара.
Главни извођач радова за производњу ракета био је конструкторски биро Радуга, који такође серијски испоручује руској војсци ракете Х-101.
Познато је да су ракете Кх-БД биле намењене пројекту перспективног руског бомбардера ПАК ДА, који још није реализован, али ће за њих бити прилагођени стратешки бомбардери Ту-160.
Russia has procured promising Izdelie 506 cruise missiles for strategic aviation for the 1st time,the Kh-BD missiles were intended for the promising Russian PAK DA bomber project, which has not yet been implemented in metal. Therefore, the Tu-160 aircraft will be adapted for them pic.twitter.com/3SDoDIlZ39
— Valhalla (@ELMObrokenWings) October 23, 2025
Документи указују на то да ће само модернизовани бомбардери Ту-160М бити опремљени новим ракетама, које ће добити потребне структурне промене у одељку за бојеви терет.
Тренутно нема других поузданих информација о новом руском оружју, али тзв. "отворени извори" садрже информације о развоју пројекта заснованог на раду "Пројекта 504".
Разни извори су такође навели да ће производ имати софистицирани навигациони систем с оптичким сензорима попут ракета X-101, а такође ће добити и уграђени "Допплер" радар за навигацију и избегавање терена.
⚠️ NEW RUSSIAN MISSILE REVEALED 🚨
Russia has quietly procured the new Kh-BD (Izdelie 506) long-range cruise missile — a classified successor to the Kh-101.
🎯 Designed for Tu-160M bombers, it boosts Russia’s deep-strike range and payload potential — another step in its… pic.twitter.com/VtfBzAVlEK
— 🇺🇦 Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) October 23, 2025