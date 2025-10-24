ДЕВОЈЧИЦА ИЗ СРБИЈЕ ПРОПАЛА КРОЗ ГЛЕЧЕР, а прошла готово НЕПОВРЕЂЕНА! Назвали је „чудом са Хинтертукса“
Инцидент се догодио на надморској висини од 3.100 метара у необезбеђеном подручју скијалишта. Повређену скијашицу транспортовали су хеликоптером Хитне помоћи у болницу.
Десетогодишња скијашица из Србије која је јуче пропала кроз пукотину на глечеру Хинтертукс у Аустрији, отпуштена је из болнице, како наводе аустријски медији, уз минималне повреде. Девојчица је на скијалишту била као члан српске алпске тренинг-групе.
Млада скијашица (10) из Србије, која је у среду на глечеру Хинтертукс у тиролској долини Цилертал пала у пукотину, преживела је несрећу готово неповређена. Како се процењује, захваљујући опреми у којој је била, задобила је минималне повреде, односно задобила је само модрице.
- Дете је чудом прошло скоро без икаквих повреда - саопштила је полиција.
То је у четвртак потврдио и Маркус Рајхкендлер, медицински директор Окружне болнице Швац, за аустријски "Кроне".
- Десетогодишњакиња је задобила само модрице (контузије). Остала је код нас преко ноћи и у четвртак пре подне на посматрању, а тренер ју је већ поподне покупио - рекао је директор болнице.
Он је рекао да девојчица треба да слави други рођендан, јер је њен случај "чудо на Хинтертуксу".
- Падови у пукотине у већини случајева завршавају тешким повредама или смрћу - закључио је директор аустријске болнице.
Кацига и штитник за леђа спасили тежих повреда
Могуће је да је опрема коју је десетогодишњакиња носила допринела томе да прође са минималним повредама.
Према речима полиције, она је на себи имала кацигу и штитник за леђа (леђни протектор).
Пала у пукотину и зауставила се на дубини од шест метара
Како су јуче писали аустријски медији, девојчица из Србије није послушала упутства свог тренера, те је отишла да скија у необезбеђено подручје скијалишта на надморској висини од 3.100 метара.
- Све се догодило на прилазу тренинг-стази у зони црвене стазе број 9, након чега је дете пало у пукотину и зауставило се на стени на дубини од шест метара - наводи полиција.
Очевици су одмах позвали помоћ, а покренута је велика акција спасавања.
- Девојчица је на крају лоцирана од стране спасилачког тима у пукотини и уз велики напор је извучена - изјавио је портпарол полиције Ервин Фегел.
Горски спасиоци су се спустили до десетогодишњакиње и убрзо је спасили користећи систем котурача. Испоставило се да је девојчица преживела пад готово неповређена.
Она је пребачена у болницу хеликоптером Хитне помоћи.
Према полицији, десетогодишњакиња се жалила на бол у руци.
У акцији су такође учествовали планински спасиоци и припадници алпске полиције.