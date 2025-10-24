“УРЕЂЕНО ДРУШТВО И ФАКТОР ПРЕГОВОРА“ Додик: Република Српска преживела немогуће околности
Изабрани председник РС Милорад Додик рекао је данас на свечаној академији Народне скупштине Републике Српске у Бањалуци да је Српска преживела немогуће околности и да је сада уређено друштво и фактор преговора.
"Данас се сећамо једног од најважнијих датума у нашој историји. На тај дан су се окупили великани српског народа да у готово немогућим условима формирају врховно законодавно и политичко тело. Тада смо јасно рекли да нећемо дозволити никакво прегласавање", истакао је Додик.
Он је рекао да су Срби у БиХ тада имали два пута: да постану део муслиманске државе и на тај начин нестану или да се одлучно боре за слободу, а та борба је, како је нагласио, увек значила борбу за државу, пренела је РТРС.
"Били смо свесни да улазимо у одлучну борбу за слободу народа. Поносан сам што сам био део тога. Сви смо тада били јединствени, иако подељени у политичким партијама", истакао је Додик.
Он је подсетио да је Народна скупштина донела кључне одлуке за статус Републике - 9. јануара 1992. године одлуку о формирању Републике Српске, а 28. фебруара Устав, као и убрзо након тога Закон о полицији.
"Наша намера те 1992. је била да имамо државу. Република Српска је конституисана као таква", нагласио је Додик.
Он је рекао да се Република Српска увек залагала за поштовање Устава, али да је дејтонски Устав БиХ срушен.
"И данас смо дошли у тренутак за који мислим да се Република Српска позиционирала на добар начин. Република Српска је данас фактор преговора", рекао је Додик, наводећи да су сви свесни да дејтонска БиХ није успела.
Он је истакао да Република Српска данас има своје политике.
"Спремни смо за разговоре са свима, спремни да уважимо друге, али нисмо спремни да се одрекнемо Републике Српске, њене слободе и права да о себи одлучује. Република Српска је изашла из периода експеримента који су други желели. Данас је Српска друштвено сређено друштво које остварује раст", поручио је Додик.
У Бањалуци се одржава свечана академија поводом 34 године од оснивања Народне скупштине Републике Српске којој присуствују највиши званичници Српске и представници Србије.
Академија се одржава у Културном центру Бански двор, а присуствују јој председник Народне скупштине РС Ненад Стевандић, изабрани председник РС Милорад Додик, премијер Саво Минић, потпредседник Владе Србије Ивица Дачић, изасланик предсједника Србије Милош Вучевић, министри у Влади Српске, српски представници у заједничким институцијама.
Народна скупштина Републике Српске основана је 24. октобра 1991. године, као Скупштина српског народа у БиХ.
Одлуку о томе донели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године.
Истог дана, на конститутивној седници Скупштине српског народа у БиХ, донесени су и други акти, међу којима се по политичком значају истичу Одлука о остајању српског народа у заједничкој држави Југославији и Одлука о расписивању и спровођењу плебисцита српског народа у БиХ.