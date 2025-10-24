УЛАЗАК У ЕУ ПО НОВОМ ПРАВИЛУ! Све о ЕТИАС-у и ЕЕС-у – QR коду, такса од 20 евра и дигитална верификација ПОГЛЕДАЈТЕ шта морате знати пре путовања
Европска унија припрема још један нови електронски систем за одобравање уласка путника, а који ће важити и за држављане Србије.
Систем под називом ЕТИАС (European Travel Information and Authorization System) требало би да ступи на снагу најраније крајем следеће године, а према најновијим информацијама, одобрење ће заснивати на QR коду.
Директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије (ЈУТА) Александар Сеничић објашњава да овакав систем није новост и да нешто слично већ постоји у Сједињеним Америчким Државама.
- Пре десетак година Американци су увели сличан систем, који подсећа на овај ЕТИАС који нас чека. Сви којима не треба виза, међу којима су Хрвати, Словенци и други, већ девет година морају да плате таксу за улазак у САД и да попуне формуларе како би добили одобрење пре пута. Сви су се у почетку жалили, али су ушли штос и сада више то нико не помиње, то је сада уобичајена процедура - каже Сеничић.
И даље постоји једна недоумица
Како додаје, оно што и даље изазива недоумице јесте преклапање система ЕТИАС и новоуведеног ЕСС-а (Entry/Exit System).
- Прича о ЕТИАС-у траје већ пет година, али још није пуштен у процедуру. У међувремену се појавио и ЕСС, а још увек није јасно да ли ће оба система функционисати паралелно или ће један заменити други - објашњава Сеничић.
Према информацијама које су до сада познате, ЕСС би требало да траје одређени период, а затим би ЕТИАС постао једини систем за пријаву путовања. Међутим, Европска комисија још није дала званично објашњење, па су могуће различите интерпретације.
- Имамо различите одговоре од Европске комисије, неко каже неће, дакле ово ће трајати неких годину дана, а онда се уводи ЕТИАС, па ће ЕТИАС бити једини систем, а неко каже не, не, они који нису до тада прешли, улазили у ЕУ, прво морају да ураде ЕСС, па тек онда ЕТИАС - појашњава Сеничић.
ЕТИАС ће бити дигитализован, све преко QR кода
ЕТИАС ће, како каже Сеничић, бити потпуно дигитализован систем, а процес пријаве одвијаће се преко апликације.
- Сада говоре и да када аплицирате, тачније скинете апликацију, уколико сте већ регистровани у смислу да сте већ дали податке, да ће вас систем препознати. Они сада покушавају и да то уреде, и то у смислу да тај систем повуче ваше податке, да већ имају и пасош и отиске прстију и слику, а да ви само фактички платите ту таксу коју треба да платите и онда одлази захтев за одобрење - наводи он.
Затим, додаје он, када се све провери кроз систем и процесуира се уплата, 99 одсто људи ће добити одобрење које би требало да има QR код.
- Ви онда чувате тај QR код, он траје 3 године или уколико истиче пасош раније, онда до истека пасоша. Са тим QR кодом суштински би требало најбрже да улазите, онда ће бити само читачи и принесете га и ту се завршава прича. Не треба суштински ни пасош више. Али треба проћи ту процедуру, то ће трајати пар година, то је проблем - закључује Сеничић.
Подсетимо, важно је знати да ЕТИАС, који је многе збунио, није исто што и ЕЕС. То значи да након његовог увођења, нови систем неће моћи да смањи гужве које би ЕЕС могао да проузрокује, како се раније претпостављало.
Разлика између ЕТИАС-а и ЕЕС-а
ЕЕС је систем који бележи улазак и излазак из европских држава које су чланице Шенгена, док је ЕТИАС (European Travel Information and Authorisation System) електронска дозвола за улазак, попут америчког ЕСТА.
Док је ЕЕС потпуно бесплатан, такса за ЕТИАС биће 20 евра и наплаћиваће се када тај систем постане оперативан, како су надлежни рекли, касни крај 2026. године, али се ни то са сигурношћу не може тврдити.
Та "улазница" важиће до три године или до истека пасоша, ако је термин његовог истека три или мање година у односу на датум добијања ЕТИАС-а.
ЕТИАС није виза
Важна напомена! ЕТИАС није виза, већ додатна сигурносна провера. Такође, пријава за њега попуњаваће се онлајн пре путовања, а регистрација за ЕЕС се ради директно на граници, бесплатно и само једном, а сваки наредни пут верификација.
ЕЕС и ЕТИАС нису замена за визни режим Србије са ЕУ, грађани и даље могу да путују без визе и да остају у Европској унији до 90 дана.
Дакле и када стартује ЕТИАС, у земље ЕУ улазићемо по новом, ЕЕС систему.
ЕЕС систем званично ступио на снагу
Подсетимо, Entry/Exit System (ЕЕС) ступио је на снагу званично 12. октобра, у 14 часова и то прво на граничном прелазу "Бајаково".
Како се и екипа "Блица" уверила на лицу места, сама процедура, кад систем ради како треба, траје мање од минута. Варира и до 4-5 минута уколико постоје одређене сметње.