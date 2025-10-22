ПОСЛЕ ПЉАЧКЕ ОД 88 МИЛИОНА ЕВРА Гужва испред Лувра већа него икад
ПАРИЗ: Посетиоци и туристи у великом броју настављају да посећују Лувр, упркос пљачки експоната из музеја прошлог викенда, преноси Фигаро, наводећи да се многи радују посети, након што је музеј био затворен за јавност.
Kако наводи француски лист, већина посетилаца изненађена је што је уопште дошло до пљачке, пошто су сматрали да Лувр поседује ''робусније'' заштитне механизме.
''Били смо у шоку кад смо чули за ту вест на немачком радију. Мислили смо да су прозори на Лувру дебљи'', рекао је немачки туриста у Лувру, и изразио веру да су немачки музеји много безбеднији.
Бразилски пар који је чекао у реду испред улаза у музеј навео је да се пљачка догодила уочи њиховог доласка у Париз.
"Било је на свим бразилским каналима. Мислили смо - о не, зашто се ово дешава сада кад идемо у Париз?", рекао је Тијаго, а његова партнерка Хелен је навела да лопови "макар нису украли Мона Лизу".
Мајка која је са двоје деце дошла у музеј из града Сент Етјена, изразила је незадовољство лошом реакцијом пролазника који су се налазили у близини музејске галерије Аполо у којој је дошло до пљачке.
''Требало би да сви будемо опрезнији'', навела је она.
Пензионисани пар из Лиона биo је у страху да због пљачке можда неће моћи да се у блиској будућности да се уђе у музеј.
"Али ионако нисмо дошли да видимо круну царице Еугеније. Нисмо ни знали да је то изложено", рекла је она.
Врата Лувра су од јутрос су поново отворена за посетиоце, први пут од пљачке која се догодила у недељу, када су четири провалника украла осам драгоцености, причинивши штету процењену на 88 милиона евра.
Пљачка се догодила у недељу, а четворици провалника било је потребно мање од четири минута - тачно три минута и 58 секунди, да украду крунске драгуље из једне од најцењенијих галерија музеја.
Бежећи са лица места, провалници су испрва покушали да запале платформу - неку врсту дизалице која им је омогућила да се попну до прозора галерије Аполон. Провалници су девет дана раније украли ту плаву теретну платформу који су претходно лоцирали путем огласа на интернету, представљајући се као купци.
На месту злочина остављено је више предмета, укључујући кацигу, воки-токи, лампу, ћебе, канистер бензина и жути прслук, који су сада у полицији. Докази се анализирају у циљу идентификације починилаца, а истрага је у току, наводи француски лист.