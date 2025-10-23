ПОСЛЕ ФИЛМСКЕ ПЉАЧКЕ Уклоњен слоган "Побегните у Лувр"
ПАРИЗ: Управа париског Лувра уклонија је са свог сајта слоган добродошлице који је гласио "Побегните у Лувр", само четири дана после спектакуларне крађе када је украдено осам комада накита из галерије Аполон.
Слоган, уведен 2021. године, замењен је на сајту једноставним натписом "Музеј Лувр", пише Фигаро.
Четворица крадљиваца су 19. октобра дошли до музеја на скутеру и у камионету и извршили пљачку користећи механичке мердевине монтиране на возило како би се попели до галерије.
Провалници су разрезали сигурносна стакла и однели девет предмета од непроцењиве културне вредности, а један од њих, круна царице Еугеније, супруге Наполеона Трећег, пронађена је на лицу места, при чему се претпоставља да је испала починиоцима током бекства.
Предмети потичу из 19. века и припадали су француском племству, а украшени су хиљадама дијаманата и другим драгим камењем.
На саслушању пред Kомитетом Сената за културна питања, директорка Лувра, Лоранс де Kар, признала је да су постојали пропусти у спољашњем систему надзора и предложила нове мере, које би, између осталог, укључивале постојање полијцске станице у склопу самог музеја.
Она је додала да је спољни видео надзор испред музеја веома неадекватан, тако да долазак пљачкаша није унапред примећен.
Штета од крађе драгуља из музеја Лувр прошлог викедна износи око 88 милиона евра, изјавила је пре два дана париска тужитељка Лор Беко.
"То је изузетно спектакуларна сума, али се не може изразити колика је то историјска штета", рекла је Беко, а преноси Фигаро.
Интерпол је раније саопштио да су осам уметничких драгоцености које су украдене из Лувра у недељу 19. октобра званично унете у међународну базу украдених уметничких дела (Stolen Works of Art database). Украдени предмети су унети у Интерпол базу података која садржи више од 57.000 уметничких предмета из целог света, саопштено је на сајту Међународне организације криминалистичке полиције.