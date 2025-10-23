НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ УЖАСА У БЕОГРАДУ! Ево због чега су малолетници чекићем претукли ученика (16) у школи
23.10.2025. 16:32 16:36
Ученик једне средње школе у Београду стар 16 година примљен је у Ургентни центар са повредама по глави и телу, сазнаје "Телеграф.рс".
Њега су наводно у школи у учионици претукла тројица НН младића.
Они су након напада побегли, а дечак је примљен у болницу и налази се ван животне опасности.
Према речима сведока, насилници су од малолетника тражили да скине и преда им дуксерицу Забрањених. Када је то одбио они су почели да га ударају и рукама и ногама, а ученик тврди да је један га чак ударио чекићем у главу.
Незванично, сумња се да су у питању навијачи Звезде.