ХОРОР У БЕОГРАДУ! Тројица малолетника упала у школу и ЧЕКИЋЕМ претукла ученика (16)

23.10.2025. 16:09 16:24
Пише:
Дневник
Извор:
24 седам
Фото: pixabay.com

Шеснаестогодишњи, ученик једне средње школе, примљен је данас у Универзитетски клинички центар у Београду са повредама главе, након што га је напала група од три НН лица.

Језив напад догодио се данас у просторијама школе коју тинејџер похађа, а напала су га тројица малолетних дечака који се ту не школују.

Напад се догодио током преподневне смене, а све се одиграло ван видокруга наставника. Нападачи су, како се сумња, ушли у објекат без дозволе и физички насрнули на тинејџера, ударајући га, како је навео, чекићем по глави.

Ученику је указана лекарска помоћ у Ургентном центру, а за сада није познат степен његових повреда.

Полиција интензивно ради на идентификацији нападача и утврђивању мотива овог језивог напада.

Истрага је у току која би требало да расветли све околности овог догађаја.

 

