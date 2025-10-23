ХОРОР У БЕОГРАДУ! Тројица малолетника упала у школу и ЧЕКИЋЕМ претукла ученика (16)
Шеснаестогодишњи, ученик једне средње школе, примљен је данас у Универзитетски клинички центар у Београду са повредама главе, након што га је напала група од три НН лица.
Језив напад догодио се данас у просторијама школе коју тинејџер похађа, а напала су га тројица малолетних дечака који се ту не школују.
Напад се догодио током преподневне смене, а све се одиграло ван видокруга наставника. Нападачи су, како се сумња, ушли у објекат без дозволе и физички насрнули на тинејџера, ударајући га, како је навео, чекићем по глави.
Ученику је указана лекарска помоћ у Ургентном центру, а за сада није познат степен његових повреда.
Полиција интензивно ради на идентификацији нападача и утврђивању мотива овог језивог напада.
Истрага је у току која би требало да расветли све околности овог догађаја.