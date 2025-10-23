Након данашњег инцидента у школи у којем је ЧЕКИЋЕМ ПРЕТУЧЕН ДЕЧАК Огласило се МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ! Ево шта су поручили
БЕОГРАД: Министарство просвете саопштило је данас да ће у сарадњи са школом, МУП-ом, Тужилаштвом и другим институцијама предузети све мере прописане Правилником о примени протокола о поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, поводом данашњег инцидента у Медицинској школи на Звездари када су непозната лица напала ученика 2. разреда те школе.
Очекујемо зрелу реакцију јавности и медија која би требало да буде лишена сензационализма, а осуђујућа за групе појединаца које чине и подстичу насиље. У овом тренутку је најважније да је ученик добро и да се брзо опорави, наводи се у саопштењу министарства.
Министарство је подсетило да се у Медицинској школи на Звездари, пре почетка првог часа у другој смени, догодио инцидент у коме су непозната лица утрчала у школу и напала ученика 2. разреда.
У саопштењу се наводи да је ученик, након брзе реакције наставника и ученика, а затим и Хитне помоћи, превежен у Ургентни центар где му је указана медицинска нега.
Додаје се да је ученик све време био свестан и комуникативан, као и да је одмах обавештена и полиција која спроводи даљу истрагу.