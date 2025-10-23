moderate rain
20°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Након данашњег инцидента у школи у којем је ЧЕКИЋЕМ ПРЕТУЧЕН ДЕЧАК Огласило се МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ! Ево шта су поручили

23.10.2025. 20:32 20:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Министарство просвете саопштило је данас да ће у сарадњи са школом, МУП-ом, Тужилаштвом и другим институцијама предузети све мере прописане Правилником о примени протокола о поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, поводом данашњег инцидента у Медицинској школи на Звездари када су непозната лица напала ученика 2. разреда те школе.

Очекујемо зрелу реакцију јавности и медија која би требало да буде лишена сензационализма, а осуђујућа за групе појединаца које чине и подстичу насиље. У овом тренутку је најважније да је ученик добро и да се брзо опорави, наводи се у саопштењу министарства.
 

Министарство је подсетило да се у Медицинској школи на Звездари, пре почетка првог часа у другој смени, догодио инцидент у коме су непозната лица утрчала у школу и напала ученика 2. разреда.
 

У саопштењу се наводи да је ученик, након брзе реакције наставника и ученика, а затим и Хитне помоћи, превежен у Ургентни центар где му је указана медицинска нега.         
 

Додаје се да је ученик све време био свестан и комуникативан, као и да је одмах обавештена и полиција која спроводи даљу истрагу.
 

претучен тинејџер претучен претучен дечак инцидент инцидент у школи Министарство просвете
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕТУЧЕН ТИНЕЈЏЕР НА АУТОБУСКОЈ ОКРЕТНИЦИ Група младића га пребила, огласила се Хитна помоћ

ПРЕТУЧЕН ТИНЕЈЏЕР НА АУТОБУСКОЈ ОКРЕТНИЦИ Група младића га пребила, огласила се Хитна помоћ

24.09.2025. 07:03 07:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај