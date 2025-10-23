МЛАДИЋ УМРО НАКОН УЈЕДА МУВЕ! Мајка у сузама: „Никада нисам помислила да један убод може одузети живот мом детету“
Иако испрва није показивао озбиљне симптоме, његово стање се погоршало и завршио је у болници. Преминуо је после неколико недеља у коми 18. септембра.
Ендрју Кејн (31) радио је на фарми са својом сестром када је приметио црвену флеку на лакту након што га је ујела мува. Здрав и снажан младић отишао је у болницу након што га је мајка наговорила да потражи лекарску помоћ, где му је преписана терапија антибиотицима. Иако Ендрју није имао непосредну реакцију на уједа, колабирао је две недеље касније током ноћног изласка.
Ендрју је хитно превезен у Службу хитне помоћи у Нортамбрији, где су лекари открили да је развио опасно стање – сепсу, која је настала као последица уједа коњске муве на његовом лакту.
Ендрју је провео недеље у коми пре него што је преминуо уз мајчину посвећену негу 18. септембра.
Одрастао је у породици пољопривредника и након школе је наставио породичну традицију рада на фарми као уговорени радник.
Његова мајка, Рејчел, изјавила је да је Ендрју током јагњеће сезоне радио са оцем, али да је већину времена проводио на фармама млечних производа, док се касније преквалификовао у сликара и молера.
- Није био забринут. Помислиш да је само црвено и сврби и мислиш да се полако лечи. Али рана на руци никако да зацели- испричала је Рејчел. Након што је Ендрју колабирао током ноћног изласка, провео је наредних пет недеља у болници борећи се са инфекцијом. Пребачен је у болницу у Њукаслу и стављен у индуцирану кому, а затим је показивао назнаке побољшања.
"Нисам могла да замислим да ће један убод муве довести до овога"
Рејчел је додала: - Држали су га у седацији, па се пробудио и чинило се да има наде. Сви су се надали његовом опоравку. Али болест се вратила са осветом, брзо се ширила и почела је да погађа његове органе. Верује да је њен син знао да ће умрети, али чак и у тешком стању, брижни Ендрју је тражио од мајке да купи поклоне за медицинске сестре које су се бринуле о њему.
Рејчел је потом поделила емотивну опроштајну поруку за свог сина и изјавила да су били најбољи пријатељи, као и мајка и син.
- Био је снажан младић. Нисам могла да замислим да ће један убод муве довести до овога. Било је ужасно. Његово стање се нагло погоршавало. Била сам уз њега до самог краја. Осећам се сломљено. Не могу да престанем да размишљам о свему. Још увек ми није јасно. Осећам се изгубљено.
Додала је: - Били смо веома блиски и био је веома заштитнички настројен према мени. Ишли смо заједно на изласке и на одморе. Неки су мислили да смо пар, а не мајка и син.