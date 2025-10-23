НЕВЕРОВАТНА КРАЂА! „РУЧНО“ МУ ОДНЕЛИ ТРИ ТОНЕ ОРАХА! Власник у шоку после НАЈЧУДНИЈЕ пљачке: „Ни трактор, ни точак нису прошли!“
Један француски фармер поднео је тужбу након што му је украдено два милиона ораха, при чему је претрпео нето губитак између 6.000 и 8.000 евра, преносе данас француски медији.
Са његове фарме у месту Ла Рош де Глин прошле недеље је украдено између три и четири тоне ораха, пренео је париски Фигаро.
Фармер Паскал Герби је крађу приметио приликом обиласка парцеле површине два хектара, која је удаљена од његовог имања око три километра.
Он је објаснио да се ораси скупљају са земље свака два, три дана након што опадну са дрвећа које је, иначе, веома високо.
Када је дошао да обиђе парцелу велику као четири фудбалска терена, лоцирану поред државног аутопута 7, фармер је открио крађу.
"Сви орасу су покрадени. То је огроман губитак за нас и тужан доказ непоштовања рада других", написао је он на друштвеним мрежама, истовремено упозоривши на опрез друге одгајиваче.
Он је додао да је неко ручно покупио орахе, пошто на парцели није било трагова возила.
Герби, који има и плантажу за производњу вина, каже да је и раније било крађа ораха, али никада у оволиким количинама.