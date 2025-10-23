ПРЕДСЕДНИК СНС ПОСЕТИО СРПСКУ СВЕТИЊУ ИЗ 13. ВЕКА Вучевић из срца Тимочке Крајине поручио: Поносан сам што у сваком крају наше земље постоје оваква места
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања обишао је данас манастир Буково, светињу посвећену Светом оцу Николају, коју је, према предању, подигао краљ Милутин крајем XIII века.
На падинама Буковске планине, ова светиња више од шест векова чува веру, традицију и идентитет нашег народа. Фреске, иконостас и вековна виноградарска традиција чине га јединственим местом где се вера и рад преплићу у једну причу – причу о трајности Србије- написао је на Инстаграму Вучевић.
Додао је да је поносан што у сваком крају наше земље постоје оваква места – темељи духовности и снаге народа.
-Манастир Буково – вера која траје вековима- поручио је.