ПРОНАЂЕНО БЕЖИВОТНО ТЕЛО МУШКАРЦА НА ПУТУ КОД ВИНЧЕ На врату видљиве повреде, полиција истражује шта се догодило

24.10.2025. 13:47 13:51
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Dnevnik.rs

Тело непознатог мушкарца пронађено је поред пута данас око 11 часова у насељу Винча у Београду.

Како портал Telegraf.rs сазнаје, на врату несрећног мушкарца примећене су видљиве повреде, а тело је по налогу тужилаштва послато на обдукцију на Институт за судску медицину како би се утврдио тачан узрок смрти, као и да ли је реч о убиству или о несрећном случају.

Идентитет преминулог за сада није утврђен, а на лице места одмах је дошла полиција и форензичке екипе које обављају увиђај.

У току је прикупљање доказа, а полиција испитује све околне прилазе, као и камере за видео надзор у покушају да се дође до евентуалних трагова који би могли расветлити околности под којима је несрећни мушкарац страдао.

О догађају је обавештено надлежно тужилаштво, а истрага је у току која би требало да расветли све околности овог догађаја, као и идентитет преминулог.

