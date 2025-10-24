ВЕЧЕРАС СВИ У АРЕНУ! Партизан у новом европском окршају против Париза! (20.30)
БЕОГРАД: Кошаркаши Партизана дочекаће вечерас од 20.30 часова у Београдској арени екипу Париза у мечу шестог кола Евролиге.
Обе екипе после пет кола у Евролиги имају по три победе и два пораза.
"Играћемо против тима који игра слично као и прошле године, без обзира на то што су променили ростер и тренера. Веома је сличан начин, у смислу да играју страшно агресивно, пресинг по целом терену и удвајају. Што се тиче напада, два главна плејмејкера су најбитнији у тиму, после тога сви иду на офанзиван скок. Не један, два, него четири играча и после освојене лопте одмах иде шут за три поена. По броју тих шутева су први у Евролиги, а имају чак 85 поседа по утакмици које им доноси офанзиван скок. То је план, а колико ћемо га остварити, остаје да се видимо", рекао је тренер Партизана Жељко Обрадовић.
Он је навео да је екипа свесна ситуације и одсуства Шејка Милтона и Карлика Џонса.
"Знамо да нам недостају два играча. Чак смо имали и проблем, Мика Муринен је добио ударац и последња два тренинга није одрадио. Без обзира на то, радили смо на начин који је једини могућ, да припремимо утакмицу и дамо највише што можемо", изјавио је Обрадовић.
Кошаркаш Партизана Алексеј Покушевски навео је да "црно-беле" очекује специфична утакмица против Париза.
"Играли смо са њима и прошле сезоне, имају препознатљив стил. Брзо играју, желе да решавају нападе у почетним секундама, док у одбрани често удвајају", рекао је Покушевски.