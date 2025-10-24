overcast clouds
14°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОШАРКАШИ СПАРТАКА ПРОТИВ ЗАДРА У АБА ЛИГИ: Да се не понови прошла година

24.10.2025. 11:40 11:42
Пише:
Вук Милош Петровић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
spartak
Фото: Никола Ребић тражи слободног саиграча, фото: АБА лига

Кошаркаши Спартака у суботу од 17.30 часова играју против Задра у гостима у 3. колу групне фазе АБА лиге.

Суботичани у овај дуел улазе после пораза од Гран Канарије у ФИБА Лиги шампиона у веома изазовном сусрету, али жељни да наставе да победничким низом у регионалном такмичењу и поправе прошлогодишњи утисак, када нису били на нивоу у Далмацији.

Све то анализирао је и тренер вицешампиона Србије, Владимир Јовановић.

– Квалитет и предности Задра су нам добро познати. Пре свега, реч је о екипи која има изузетно јак домаћи терен. Задар је кошаркашки град са традицијом и културом. Клуб, односно тренер, већ годинама успешно чува базу тима, уз мале промене у саставу из сезоне у сезону. Знамо шта нас чека – физички захтевна утакмица. Задар се увек бори за сваки скок, а већ годинама је у самом врху по броју скокова, нарочито офанзивних. Имају одличан проток лопте, познају се добро и играју уиграно. Ми ћемо морати да одговоримо чврстином и енергијом уколико желимо да одиграмо квалитетан меч против њих – истакао је Јовановић.

Док је Спартак на 2-0, Задар је на 1-2 у АБА лиги.

В. М. П.

кк спартак суботица кк спартак АБА лига
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Милош Петровић
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФИБА ЛИГА ШАМПИОНА: Спартак поражен код куће од Гран Канарије

ФИБА ЛИГА ШАМПИОНА: Спартак поражен код куће од Гран Канарије

21.10.2025. 22:21 22:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај