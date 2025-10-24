КОШАРКАШИ СПАРТАКА ПРОТИВ ЗАДРА У АБА ЛИГИ: Да се не понови прошла година
Кошаркаши Спартака у суботу од 17.30 часова играју против Задра у гостима у 3. колу групне фазе АБА лиге.
Суботичани у овај дуел улазе после пораза од Гран Канарије у ФИБА Лиги шампиона у веома изазовном сусрету, али жељни да наставе да победничким низом у регионалном такмичењу и поправе прошлогодишњи утисак, када нису били на нивоу у Далмацији.
Све то анализирао је и тренер вицешампиона Србије, Владимир Јовановић.
– Квалитет и предности Задра су нам добро познати. Пре свега, реч је о екипи која има изузетно јак домаћи терен. Задар је кошаркашки град са традицијом и културом. Клуб, односно тренер, већ годинама успешно чува базу тима, уз мале промене у саставу из сезоне у сезону. Знамо шта нас чека – физички захтевна утакмица. Задар се увек бори за сваки скок, а већ годинама је у самом врху по броју скокова, нарочито офанзивних. Имају одличан проток лопте, познају се добро и играју уиграно. Ми ћемо морати да одговоримо чврстином и енергијом уколико желимо да одиграмо квалитетан меч против њих – истакао је Јовановић.
Док је Спартак на 2-0, Задар је на 1-2 у АБА лиги.
В. М. П.