ВИРУС ГРИПЕ ПОТВРЂЕН У СРБИЈИ! Број оболелих расте из дана у дан ЕВО КОЈИ СУ ПРВИ СИМПТОМИ И КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ
Вирус грипа званично је потврђен у Србији, а број оболелих од респираторних, стомачних вируса и ковида из дана у дан расте.
Лекари упозоравају да су најугроженији малишани и бебе, затим труднице, хронични болесници и старије особе.
Педијатар др Саша Милићевић објашњава да вируси константно мутирају и тиме постају агресивнији и непредвидивији.
- Вируси стално мутирају, та мутација доводи до тога да се одређен број пацијената разбољева. Симптоми су необични, температура нагло скочи, јављују се болови у рукама и ногама, једна права салата од различитих вируса.
Истиче да се у пракси не може лако разликовати да ли је реч о грипу, ковиду или обичној прехлади и да је главни циљ спречити компликације.
Да ли је имунизација и даље најмоћнији вид заштите, посебно за ризичне групе, др Милићевић потврђује:
- Пре свега саветује се старим особама, особама преко 65 година, пацијентима са хроничним обољењима. Такође и млађи пацијенти могу да буду угрожени, због тога је та вакцина важна.
Наглашава да вакцина не спречава увек заразу, али може да заштити од тешких облика болести.
Др Милићевић напомиње и да се стомачни вируси шире муњевитом брзином.
- Најугроженији су мали пацијенти, а поготово бебе, стварају се праве мале породичне епидемије. Најважније је надокнадити течност и електролите.
Истиче да не постоји специфичан лек за ове вирусе.
Због тренда самоиницијативног одласка на инфузију, др Милићевић поручује:
- Инфузија има своје индикације. Инфузија је медицинска дисциплина коју ће лекар да пропише, а не коришћење у циљу повећавања имунитета или општег стања.
Курир телевизија проверавала је и како померање сата уназад може да утиче на организам, о чему је говорила Мери Вукша, психијатар и клинички фармаколог из Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић".
- Утиче првенствено тако што делује на циркадијални ритам који је наш унутрашњи регулатор. Напољу се дешава нешто, наше тело не може одмах од тог тренутка да реагује. Њему је потребно време да се прилагоди. Управо ти циркадијални ритмови делују на ритам будности, спавања, метаболизам, апетит, хормоне, расположење. сан, првенствено сан. Длази до дисрегулације на нивоу сна, можда у неким малим степенима, али долази и до тога да теже тонемо у сан, а раније се будимо. Примећено је да се дешава и већи број саобраћајних несрећа.
