РАСТЕ БРОЈ ЗАРАЖЕНИХ КОРОНОМ У СРБИЈИ! Вирус се вратио, ево какви случајеви преовлађују!
Директорка Института за јавно здравље "Др Милош Јовановић Батут" Верица Јовановић, изјавила је данас да је током овог месеца у Србији дошло до пораста броја заражених коронавирусом, а да сви случајеви имају благе манифестације.
Навела је да је регистровано око сто случајева заразе.
"Током овог месеца је дошло до пораста, али је то још увек јако мало. Регистровано је негде око стотинак позитивних случајева на САРС-ков-2. Када упоредимо тај број регистрованих позитивних случајева на ковид у односу на прошлу годину, долазимо до закључка да је то значајно, значајно мање", рекла је Јовановић за РТС.
Додала је да сви случајеви имају благе манифестације, али да посебан опрез увек мора да буде код особа са проблематичним имунским статусом и код оних са хроничним обољењима.
Јовановић је навела да Институт улази у припреме сезонског праћења респираторних обољења, као и да се грип очекује у новембру.
"Када је у питању актуелно епидемиолошко стање, скренула бих пажњу на сезону цревних инфекција које се код нас јављају. Оне могу бити изазване бактеријама и вирусима. Када су бактерије у питању, најчешћи узрочник су салмонеле које повезујемо са храном која се конзумира и кампилобактер, а када су у питању вируси навела бих норовирусе и ротовирусе који су више заступљени код деце, нарочите код деце од једне до четири године", рекла је Јовановић.
Указала је да су потребне опште мере превенције и хигијена, као и да је веома важно праћење здравственог стања деце када се јаве вирусне инфекције које почну са учесталим столицама, повишеном температуром и да је потребно да се веома брзо јаве изабраном лекару, односно педијатру.