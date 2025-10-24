light rain
„ЧВАРАК ФЕСТ“ У КАЋУ У СУБОТУ Традиционални српски производ за све гурмане правиће се по 16. пут

24.10.2025. 08:04

Дневник

Дневник
шварци
Фото: Илусзтрација канва

Веома посећена међународна манифестација, „Чварак фест“, ове године одржава по 16. пут у Каћу, а традиционално уз подршку Града Новог Сада.

Каћ ће окупити гурмане у прављењу традиционалног српског производа у суботу, 25. октобра, од 10.30 часова. Манифестација ће се одржати у Чика Нециној бб.

Уз такмичење у топљењу чварака – као главни део манифестације, посетиоци имају прилику да пробају паприкаш, послушају тамбурашке банде, погледају параду фијакера.

новосадска.тв

каћ

Дневник

Дневник
Војводина Бачка
