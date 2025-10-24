„ЧВАРАК ФЕСТ“ У КАЋУ У СУБОТУ Традиционални српски производ за све гурмане правиће се по 16. пут
24.10.2025. 08:04 08:19
Веома посећена међународна манифестација, „Чварак фест“, ове године одржава по 16. пут у Каћу, а традиционално уз подршку Града Новог Сада.
Каћ ће окупити гурмане у прављењу традиционалног српског производа у суботу, 25. октобра, од 10.30 часова. Манифестација ће се одржати у Чика Нециној бб.
Уз такмичење у топљењу чварака – као главни део манифестације, посетиоци имају прилику да пробају паприкаш, послушају тамбурашке банде, погледају параду фијакера.