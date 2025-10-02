КОЈИ СТЕ БРОЈ?
Кога чека новац и битне одлуке? ВЕЛИКИ ЈЕСЕЊИ НУМЕРОЛОШКИ ХОРОСКОП! Кармичка година се завршава, а БРОЈКЕ откривају шта вас чека до зиме
Стигла нам је јесен и са њом се мења и вибрација бројева. Завршавамо један циклус и улазимо у други. Кармичка година полако пролази и свако од нас треба једну етапу живота да затвори и да се спремимо за наредну, бољу годину.
Ова јесен нам доноси назнаку за променама, новинама и да се ко феникс дижемо са новим идејама.
Шта нас чека ове јесени по бројевимо?
Рачунате тако што саберете све бројеве из датума рођења.
2+2+1+0+1+9+8+1=2+4=6
Број 1
Ви крећете корак по корак од нових идеја које сте имали у септембру и настављате даље. Можете очекивати нове пројекте на пословном плану, као и на љубавном и друштвеном.
Од вас зависи како ћете неке ствари поставити и колико ћете бити успешни. У љубави долазе нови људи, а ако сте у стабилним везама можете продубити однос и уозбиљити се. Новембар је сјајан за путовања и друштвене догађаје па искористите то. Новац вам је променљив, али ће га бити.
Чувајте се прехлада и вируса.
Број 2
Вама јесен доноси бурне промене, нека лепа путовања и нова познаства. Проширићете видике и променити стратегију у пословању. На крају јесени стиже вам и новац, а ако сте у дужим везама долази до понуде за заједнички живот и планирање породице.
Ко је слободан биће актуелан на друштвеним мрежама и упознаваћете потенцијалне партнере.
Љубав ће доћи кроз флерт и дружење. Пазите плућа, грло и кости.
Број 3
Вама јесен доноси проблеме и старе нерашчишћене рачуне да завршите то и крените даље.
Промена посла и бољи прилив новца очекује се од новембра. Ако имате проблеме у везама, пазите се у октобру јер може доћи до прекида. Такође, слободни се могу заљубити у децембру.
Вама се саветује одмор и подизање имунитета.
Број 4
Вама ова јесен доноси промене, које ако сад уговорите можете имати користи. Краћа путовања, дружење са породицом и ћаскања обележиће ову јесен. Новчано стање вам се побољшава од октобра, али се пазите децембра и наглих неочекиваних трошкова.
Што се љубави тиче, покушајте да решите несугласице са партнером. Не саветује се флерт са стране јер то може да вам промени ток везе. Слободни могу имати више прилика па покушајте да изаберете оног ко највише прија вашој души.
Чувајте грло, плућа и нервни систем.
Број 5
Вама јесен доноси новац, љубав и промене које ће бити од значаја за вашу трансформацију. Прилив новца може долазити од породице и других људи али пазите на трошење, поготово у новембру.
Бићете примећени, имаћете необичну привлачност и могу вам прилазити људи да се друже са вама, па имате шансу и да проширите круг пријатеља. Ко се није заљубио, може од октобра изгубити главу - али пазите се ситних чарки. Вама се саветује да коригујете исхрану и да се улепшавате.
Број 6
Вама јесен доноси бурне промене - од комуникације до мењања вашег става. Нове пословне понуде могу вам стизати са свих стана, поготово ако су везане за више људи.
Чувајте се наглих промена, може утицати на ваше нерве и емоције. Неке везе ће доживети промене које ће учврстити везу, а неке ће се завршити и то че бити за ваше добро. Слободнима - изненада флерт и тајне везе.
Све што вам се дешава јесте ваш кармички задатак који морате проћи. У децембру ћете знати ко је уз вас, а ко вам је окренуо леђа. Пазите нерви систем, стомак и главу.
Број 7
Вама јесен доноси трансформацију кроз крај и нови почетак. Једна врата се затварају, друга отварају. Све што вам долази, то је за ваш раст, развој и напредак. Пустите прошлост и гледајте напред. Користите вашу интуицију за бољи напредак. Новчана страна је променљива.
Слободнима од децембра нове везе. Заузети - биће драматични период пред крај јесени, па се пазите расправа. Чувајте срце, притисак и бубреге.
Број 8
Вама јесен доноси крај једне фазе и отварају вам се друга врата. У октобру радите на вашем миру, а у новембру крените у нове пустоловине. Ваша енергија ће тада бити на врхунцу. Нови послови и љубави биће изазовни што ће вама пријати. Децембар вам је судбински месец па очекујте и да вас неко размази и изјави љубав.
Новац је променљив, али без неких већих губитака. Парови који преживе октобар, улазе у мирнију причу и озбиљну везу.
Број 9
Вама је септембар донео крај, а октобар почетак нових могућности. Све што вам се нуди је боље за вас, па будите храбри и крените даље. Неко ће се преселити, некоме ће послови кренути набоље, а некоме нова животна искуства. Све је то део вашег кармичког живота који морате проћи. Сада вам се нуди да постанете лидер и да уживате у напретку који је пред вама.
Нове љубави су на помолу и нова путовања су ту. Дуготрајне везе могу направити план за живот удвоје или пресељење. Дружење вас очекује највише у децембру. Новац постепено долази.
Чувајте се прехладе и упланих процеса. Грло и мокраћни канали су осетљиви.
Желимо вам лепу и узбудљиву јесен, са пуно лепих догађаја.