(ФОТО) ПРИШАО ЈЕ АУТОМОБИЛУ, А ЗА ВОЛАНОМ - НЕМА НИКОГА Необичан полицијски случај у Америци, коме да издају казну за саобраћајни прекршај
Полиција у Сан Бруну, граду близу Сан Франциска, нашла се у бизарној ситуацији током редовне акције контроле саобраћаја, а своје искуство је поделила са свима.
Током патроле, полицајци су приметили аутомобил који се полукружно окренуо на месту где је то забрањено. Возило је одмах заустављено и један од полицајаца му је пришао како би написао казну због саобраћајног прекршаја. Међутим, тада је настао проблем.
Схватио је да у возилу нема никога. Прекршај је направило аутономно возило којим управља рачунар, без људи у кабини.
Пошто у возилу није било возача, полиција није могла да напише казну. У објави на Фејсбуку шаљиво су навели да "блокчићи за казне немају поље за роботе", а уз текст су приложили и фотографију необичне ситуације.
Полицајац не може да казни аутономно возило
Возило припада Гугловој компанији Waymo, која већ годинама пружа услуге роботаксија и позната је по поузданој технологији, пише Zimo. Пошто нису могли да напишу казну, полицајци су контактирали Waymo тим и поручили да се надају како ће додатно репрограмирање спречити сличне прекршаје у будућности.
Из компаније су навели да је њихов Waymo Driver развијен да поштује саобраћајна правила и да тренутно истражују шта се догодило. Додали су да су посвећени унапређењу безбедности у саобраћају кроз стално учење и искуство.
У коментарима испод објаве, део корисника изразио је незадовољство јер полиција не може да казни Гугл, односно Waymo, за прекршај због ког би они платили казну.
С обзиром на то да ово није први инцидент са аутономним возилима у Калифорнији, припремљен је нови закон који ће полицији омогућити да саобраћајне прекршаје пријави Одељењу за моторна возила. То ће им дати овлашћење да накнадно казне прекршиоце. Закон ступа на снагу наредне године.