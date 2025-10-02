overcast clouds
Једноставна, здрава и неодољива!

ЗАБОРАВИТЕ НА АЈВАР, ОВО ЈЕ КРАЉИЦА ЗИМНИЦЕ! Апетитка из Лебана је понос југа Србије и права ризница витамина

02.10.2025. 16:08 16:17
Пише:
Дневник
Извор:
Glossy/Дневник
да
Фото: youtube prinstcrin/Hrana i vino

Међу бројним рецептима за зимницу, као један од симбола југа Србије посебно се издваја чувена апетитка, салата феноменалног укуса и пуна хранљивих материја неопходних у сезони вируса.

Ова зимска салата од парадајза и паприка припрема се дуго и незаобилазна је на свакој трпези током зиме. Уз то што је апетитка као зимница одличан додатак сваком јелу, на њој ће вам бити захвалан организам, а посебно имунитет јер сви састојци апетитке пружају обиље хранљивих материја.

У парадајзу доминирају ликопен, витамин Ц и калијум, у паприци витамин Ц и бета-каротен, у белом луку алицин и манган, а у першуну витамин Ц, витамин К и гвожђе.

Поред тога што је укусна, апетитка је и врло практична: може да се послужи као предјело, прилог или уз комад домаћег хлеба као комплетан оброк.

Њена посебност лежи у једноставним састојцима и мирису који враћа у детињство и подсећа на топлину породичних окупљања. Ако желите зимницу која спаја традицију и богат укус, апетитка је несумњиво прави избор.

da
Фото: youtube prinstcrin/ Hrana i vino

Састојци:

 

           2,5 кг паприке везенке (ако волите, може део паприка да буде љут)

           8 кг парадајза

           1 веза першуна

           1 главица белог лука

           со

           мало уља

 

Припрема

1.         Добро оперите паприке, очистите их од семенки и петељки, па насецкајте на колутове.

2.         Сипајте мало уља у шерпу, па кад се загреје пропржите паприке. Пустите их да се крчкају на тихој ватри око 15 минута, док не омекну.

3.         Оперите парадајз, ољуштите му кору, па исеците на комадиће. Потом га убаците у нову шерпу, да се кува 15-20 минута.

4.         Додајте му пропржене паприке, па кувајте заједно још петнаестак минута.

5.         Убаците ситно сецкан бели лук и першун, па посолите по укусу, добро промешајте и оставите да се крчка још око пет минута.

6.         Док је још вруће, сипајте у вруће и правилно стерилисане тегле, па добро затворите и оставите да се хлади постепено.

Чувајте на сувом и тамном месту.

 

Магазин Гастро
